傳加拿大願入川普和平理事會 但拒為席位付費

（法新社蒙特婁19日電） 在加拿大總理卡尼（Mark Carney）表態將接受邀請加入美國總統川普的「和平理事會」（Board of Peace）後，加拿大政府消息人士今天告訴法新社，加國不會為川普和平理事會的席位付費。

這名消息人士指出：「加拿大不會為理事會的席位付費，目前也未被要求這樣做。」

根據理事會章程，成員國若在第一年內支付超過10億美元（約新台幣316億元）的現金，將可獲得3年或更長的成員資格。

這位加國政府消息人士進一步表示，相關章程仍在討論中，諸多條款尚待釐清。

消息人士補充表示，卡尼最初表示他會加入，是「因為在談判桌上占有一席之地，以便從內部引導這個進程是很重要的」。