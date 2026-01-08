焦點

龍鼓灘填海環評料海豚回歸　環團批評離地：兩年豚蹤無起色

特朗普解禁後 H200 晶片卻陷僵局：北京叫停訂單防搶貨，NVIDIA 要求全額預付防「翻船」

老黃叫苦不迭。

特朗普解禁後 H200 晶片卻陷僵局：北京叫停訂單防搶貨，NVIDIA 要求全額預付防「翻船」

雖然上月 NVIDIA 獲批向中國出口 H200 AI 晶片，但這款產品在大洋另一端的銷售前景仍然撲朔迷離。The Information 日前從線人處獲悉，北京近日要求中國科技公司暫停訂單，同時預計強制配購國產晶片。而 NVIDIA 則對中國客戶下狠手，要求全額預付、無條件不可退，避免重蹈去年 55 億美元庫存虧損覆轍。

北京「煞車」防搶貨，力推國產替代

據稱政府上週向部分國內企業下令暫停 H200 訂單，目的是避免企業在官方確定監管決策前瘋狂囤積美國晶片。相關部門現正考慮批准條件，可能要求企業每買一片 H200 須搭配指定數量國產晶片。目前國內市場存在華為昇騰 910C 為代表的替代產品，但其效距離 H200 仍相差甚遠。彭博指出，中方本季或允許商業用途進口，但軍方、國企及關鍵基建一律禁絕，安全第一。

特朗普政府雖在上月逆轉 H200 禁售令，但同時會向 NVIDIA 收取 25% 銷售額分成。華盛頓與北京雙重夾擊下，NVIDIA 可謂如履薄冰。

NVIDIA 嚴防「翻船」，要求中企全額預付轉嫁風險

面對政策風向不定，NVIDIA 今次的 H200 銷售策略極為嚴格。中國企業下單即需全額付清，無取消、無退款且不得更改配置，特殊情況才接受保險或抵押。知情人士稱，現行做法比以往訂金模式強硬得多，因擔心中國如去年禁 H20 般突然變卦。CEO 黃仁勳 CES 上放話：「中國需求相當高，已啟動供應鏈狂產！」傳聞首批 8.2 萬片預計 2 月中旬抵達中國，但隨著北京叫停，不知情況是否會生變。

國產追趕仍需時日

相比此前特供中國的 H20 晶片，H200 訓練效率大幅勝出，難怪科技公司在解禁後會爭相購入。華為等國產晶片雖有進步，但仍在追趕途中，北京一方面防止企業依賴美貨，一方面推「大基金」砸巨資扶持本土晶片商。中美此波拉鋸或重塑全球 AI 供應鏈，局面如何發展實在叫人好奇。

