傳北角維峯‧浚匯有單位傳出惡臭 揭一狗死亡一狗虛弱

【動物突發】北角發生懷疑殘酷對待動物事件，據知情者報料，北角木星街23號維峯‧浚匯15樓一個單位今日傳出惡臭及有蒼蠅，管理員報警，警方到場聯絡到租客開門，並發現單位內有一隻金毛尋回犬死亡，另有一隻西摩狗十分顯得虛弱。據了解，該單位在今年7月中也曾傳出惡臭，惟警方到場後指惡臭來自狗隻體味，並沒有進一步跟進。本報正向警方及愛護動物協會查詢事件。

知情者表示，管理處今日收到鄰居投訴涉事單位傳出惡臭，而且有蒼蠅圍著該單位門外，管理處因此報警，而警方到場後，即場聯絡了租客回來打開單位大門，發現有一隻金毛尋回犬的屍體，另有一隻西摩犬顯得十分虛弱。

據了解，涉事單位在今年7月中也曾因傳出惡臭而由管理處報警，惟警方到場後認為只是狗隻體味傳出惡臭，因此沒有繼續跟進。知情人士透露，該租客經常多天沒返回單位，7月中報案事件發生時，該租客已有10多日沒回來。

知情人士又表示，警方其後沒有就案件立案，令他感到驚訝，尤其是另一隻西摩犬看來十分虛弱，讓人擔心其安危。

