YouTube channel試當真即將告別，其告別綜藝大作《墨魚遊戲2》，昨日就陸續發布參賽嘉賓，人選非常廣闊，在Threads引起熱烈討論！當中除了有較年輕及「老友」的藝人吳肇軒、陳健安 、Yan Ting 、Jeffrey、Billy Choi、Tyson Yoshi，還有一些不同年齡層，同時意想不到的成員：劉以達、洪天明、鄧兆尊、農夫、森美、小儀等。

傳古天樂現身試當真《墨魚遊戲2》 劉以達、洪天明參賽最驚喜

洪天明一向被網民封為「賞金獵人」，首次現身試當真即參與遊戲節目，令網民非常興奮。另外「方丈」劉以達亦是驚喜人選，因為大家都十分期待方丈會否好小氣！有消息人士指，古天樂都會現身在節目中，但就並非以參賽者形式，至於傳聞是否屬實，就要好好留意。