傳台美整合9項軍購要價書 民企擬助監控大陸

【on.cc東網專訊】台媒周一（1日）報道，近來傳出台灣防務部門正與美國在台協會（AIT）安全合作組，針對1.25萬億元新台幣（約3,100億港元）防衞特別預算及明年度防衞預算案，整合9項軍購要價書。另有台灣民營小型航空公司尋求參與全社會防衞韌性規劃，協助追蹤大陸軍艦並收集數據。

據報道，上軍購要價書涵蓋「台灣之盾」所需首批對美採購第4套愛國者3型導彈，並具備美軍現役整合戰鬥指揮系統（ICBS）。台防務部門首長顧立雄周一受訪指，有與美方初步協調軍購事項，具體情況在美方未知會國會前不會對外說明；又強調軍購仍按照未來作戰需求等，沒有從「由下而上」改為「由上而下」的問題。

廣告 廣告

英媒則指，台灣安捷航空正向政府推銷針對大陸的低成本監控服務，派出掛載美製雷達的輕型飛機追蹤大陸軍艦，擬將收集所得數據提供給台灣安全部門，但台方對外包此領域業務持謹慎態度，稱目前沒合作計劃，但對新想法抱開放態度。當地安全官員又警告，隨着下周六（13日）南京大屠殺死難者國家公祭日逼近，大陸可能發動「聯合利劍-C」圍台軍演。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】