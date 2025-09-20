傳台駐美代表 私下晤美總統情報諮詢官員

【on.cc東網專訊】英媒周五（19日）引述消息報道，台灣駐美代表俞大㵢本月在華盛頓與美國總統情報諮詢委員會（PIAB）成員私下會面，是美國總統特朗普第二任期以來美台之間最高層級接觸之一。

知情人士透露，曾在特朗普第一任期出任國家安全顧問的PIAB成員奧布賴恩，以及PIAB主席努涅斯（Devin Nunes）均參與會議。白宮官員稱今次並非經授權的PIAB會議，而是部分成員與外交官員透過共同聯絡人促成的非正式對話。

廣告 廣告

PIAB主要負責向總統提供情報體系運作建議，擁有最高機密安全許可，視為白宮官方組成部分。隨着美國政府內部大批國家安全官員解職，PIAB在白宮的影響力漸大，近來開始定期開會，討論議題涉及人工智能（AI）政策及進一步重組情報體系的戰略。

另外，對於美媒指特朗普為促成與中國大陸的貿易協定並舉行峰會，今夏拒絕批准一項總值逾4億美元（約31.2億港元）的對台軍援，中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析認為，特朗普及其團隊本就不贊成免費軍援，視台灣有錢但不願投資軍費，檢討軍援遲早會發生。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】