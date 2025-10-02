傳同林柏宏爭主角光環 吳慷仁自爆相擁感情好

【on.cc東網專訊】台灣影帝吳慷仁最近是非多多，最近有傳當紮男神林柏宏剛煞科新片《懸命一線》，因吳慷仁悄悄加入，令其主角光環被瓜分。爆料指，吳慷仁因拍攝其他劇集結束後先至加入《懸命一線》，但見到自己角色同戲份不如林柏宏重要，堅持要排名上壓過對方，即傳出令林柏宏心裏很不是滋味。

林柏宏主演《96分鐘》票房破億新台幣，人氣高企即傳出是非，吳慷仁今日（2日）稍早回應，直呼同柏宏拍咗一部「很棒的作品」，又話記得電影煞科時，林柏宏用粗壯手臂抱住佢講「慷仁哥拜拜」，直言：「如果說我們兩個搶便當吃我相信，因為他這部片真的很辛苦，要一直保持體態，吃特別多肉。」闢謠爭男主角一事。

吳慷仁近年全力衝刺事業版圖，去年同內地「收視女王」孫儷攜手主演劇集《執迷》，近日傳出該劇已正式通過審查，確定改名為《危險關係》，拎到發行許可證，推測最快今年第4季與觀眾見面。孫儷9月底曾喺社群平台發文，回顧去年的拍攝心情：「一天的工作量硬是做了兩天，場場撕心裂肺。」同時晒出錄音間照片，被網友解讀為呢部新劇配音。該劇拍攝初期曾傳出爭議，流傳孫儷質疑吳慷仁個人政治立場，可能拒絕合作並打算罷演，但劇方同導演均於後續公開否認此說法，強調「純屬傳聞」。

對於第62屆金馬獎尋日（1日）公布入圍名單，林柏宏同影帝擦身而過，吳慷仁主演嘅《南方時光》有報名，但未有入圍；演員懷秋連續兩年被點名係遺珠。最佳男主角的部分，《96分鐘》林柏宏有被熱烈討論過，文戲、武戲必須兼備，表現精彩，惜仍未有入圍。懷秋繼去年再度被提及是最佳男配角的遺珠：「又要對懷秋不好意思了，比較吃虧在戲份比較少，懷秋你真的很好。」

