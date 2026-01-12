傳國共論壇本月底復辦 蕭旭岑率團赴京

【on.cc東網專訊】近日有傳停辦9年的國共論壇，將於本月27日至29日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑領隊。國民黨主席鄭麗文上周六（10日）強調，所有相關活動未來如有具體進度或結論，一定會第一時間報告說明，絕不秘密進行。

據台媒報道，國民黨預計於上述期間組團赴大陸，鄭麗文希望將此行設定在智庫實務面的學習之旅，並非過去政治性意涵較高的國共論壇。她上周六前往國民黨台中市黨部與地方黨員座談時回應上述消息，稱國民黨智庫正針對具前瞻性的重大議題積極準備，呼籲外界勿過度揣測，真正目的在於以實質對話解決民生問題，造福兩岸人民。

針對台灣安全官員質疑國民黨以阻撓軍購預算換取舉辦國共論壇等，鄭麗文痛批安全會議已淪為「不安會議」與「造謠中心」；又認為民進黨只要下架「台獨」黨綱並回歸「九二共識」，也可做到兩岸破冰。台灣地區領導人賴清德同日表示，國民黨尚未證實國共論壇等行程，待鄭麗文說明後再了解。

