傳多國領袖不願與他同框 尼坦雅胡未出席加薩和平峰會

（法新社埃及夏姆錫克13日電） 美國總統川普今天在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）主持加薩和平峰會，3名消息人士透露，以色列總理尼坦雅胡臨時缺席，可能與一些領導人不願與他同場有關。

尼坦雅胡與美國總統川普及埃及總統賽西（Abdel Fattah al-Sisi）進行三方電話會議後，原本打算接受臨時邀請，出席在紅海度假勝地夏姆錫克舉行的和平峰會，最後卻以行程衝突不克前往為由缺席。

若尼坦雅胡出席這場峰會，意味他可能將與多個不承認以色列的阿拉伯國家官員同時在場。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）等人，曾公開指控以色列在加薩（Gaza）犯下種族滅絕。

伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）的顧問穆薩維（Ali al-Mousawi）告訴記者，如果尼坦雅胡要出席，伊拉克代表團將抵制這場峰會。

穆薩維說：「伊拉克代表團已通知埃及，尼坦雅胡若要出席，伊拉克將不參與這場區域峰會。伊拉克對此表達明確立場，其他一些代表團也宣布，只要尼坦雅胡到場，他們就會退出。」

他還說，埃及告知尼坦雅胡屆時恐「無法接待」他，最終促使其取消相關行程。

埃及總統府稍早證實尼坦雅胡將參與加薩和平峰會，但約40分鐘後，以色列總理辦公室發布聲明說，尼坦雅胡不克出席。

以色列總理辦公室說，尼坦雅胡受到美國總統川普邀請參加今天於埃及舉行的峰會，但會議時間恰逢猶太節日前夕，因此無法出席。

一名土耳其外交官員匿名表示：「在艾爾段總統的倡議下，透過土耳其的外交努力，並在其他領導人支持下，尼坦雅胡最終並未與會。」

土耳其媒體報導，艾爾段前往夏姆錫克途中得知尼坦雅胡可能出席後，他的飛機一度在紅海上空盤旋，拒絕降落。

另一名外交消息人士匿名表示，有幾個國家的領袖對尼坦雅胡可能出席峰會感到不安，不希望被拍到與他同框的畫面，迫使尼坦雅胡決定改變行程。（編譯：劉文瑜）