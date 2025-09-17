施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
傳奇料理巨匠再臨維港：松久信幸10月香港麗晶酒店推「Nobu in Town Omakase」限定體驗
國際知名料理巨匠松久信幸（Nobu Matsuhisa）將於2025年10月15日至17日，再度親臨香港麗晶酒店旗下的Nobu餐廳，為香港食客帶來為期3日的「Nobu in Town Omakase」限定體驗。這位開創獨特日式料理風格、風靡全球的當代飲食界傳奇人物，將在維港畔的地標性餐廳中，親自主理一場非凡的美食之旅。
松久信幸主廚的料理生涯堪稱傳奇。他以融合秘魯風味與環球食材、革新日式料理而聞名於世。早年在東京知名餐廳「松栄」磨練廚藝的經歷，為他奠定了深厚的日式料理基礎。然而，真正改變他料理人生軌跡的，是24歲時遠赴秘魯利馬的經歷。在南美洲的這段歲月中，松久主廚深受當地豐富多元的風味啟發，逐漸創造出舉世聞名的「Nobu風格」——這是一種將優雅、創新與藝術性完美交融的料理哲學。
主廚松久信幸精心設計的Omakase體驗
今次的「Nobu in Town Omakase」限定體驗，松久主廚精心設計了一系列招牌菜式，完美演繹其歷久彌新的料理哲學。每道菜都承載著主廚對食材的深刻理解和創新。晚宴以玩味兼優雅的「魚子醬牛油果紫菜脆片」作為開胃前菜，這道菜完美體現了Nobu料理的特色——將東西方食材巧妙結合，創造出既熟悉又驚喜的味覺體驗。
隨後登場的是Nobu新派刺身三點盛和奢華龍蝦沙律配黑芝麻，展現了松久主廚對海鮮處理的精湛技藝。特選壽司配清湯的組合，則體現了傳統日式料理的精髓，同時融入了現代的呈現手法。接續而來的「旨味烤甘鯛魚配脆蔬菜」，以濃郁的鮮味（Umami）營造多層次的口感體驗，這正是松久主廚料理哲學中的核心元素。
菜單的絕對亮點是奢華的「A5和牛配山葵胡椒汁」，搭配絲滑的椎茸茶碗蒸。這道菜將頂級日本和牛的極致口感，與松久主廚標誌性的調味手法完美結合，盡顯當季食材的極致風味。隨後的季節野菜稻庭蕎麥麵延續著溫潤優雅的味覺之旅，為即將到來的甜點做出完美的過渡。整場晚宴最終以一道色彩繽紛華麗的甜點完美收結：柚子青檸芒果慕斯配椰子雪葩，為這場飲食藝術盛宴寫下圓滿的句號。
這場「Nobu in Town Omakase」限定體驗將在香港麗晶酒店內、坐擁黃金海景位置的Nobu餐廳舉行，每位定價$1,888（另加10%服務費）。
Nobu
地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店2樓
