傳奇歌手老父健康轉差 《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯賀壽致敬

【on.cc東網專訊】英國女星莉莉哥連斯（Lily Collins）憑Netflix劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）人氣急升，其實她有個樂壇地位尊崇的父親，就是曾任英國樂隊Genesis主音與鼓手的菲哥連斯（Phil Collins）。菲哥連斯前日（30日）迎來75歲生日，他日前公開自己健康危機，患有第二型糖尿病、2007年脊骨受傷後產生併發症、做過5次膝蓋手術、腎臟因長期酗酒受損，目前24小時由住家護士照顧。

廣告 廣告

莉莉昨日（31日）於社交網站分享與父親的最新以及昔日合照，撰文賀壽：「噚日老竇迎接75歲，我好感恩可以同佢一齊慶祝。多謝你嘅成就、咁多年嚟帶畀世上咁多人喜悅、所有我哋學到嘅一課、所有我哋分享嘅回憶、同埋未來嘅新記憶。可以喺呢個重要日子抱到你、同你一齊笑、同你一齊講從前，我真係好幸運。感到驕傲都唔足以形容。愛你愛到上月球再返嚟……」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】