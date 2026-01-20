傳奇謝幕｜「股壇長毛」David Webb 敵不過「男人殺手」病逝！港交所主席唐家成淚別諍友：正直風骨精神不朽。

張舉能：要求釋放黎智英直接衝擊法治核心
傳奇謝幕｜早前香港金融界傳來令人惋惜的噩耗，獲譽為「股壇長毛」的知名維權投資者 David Webb，於日前（13日）因轉移性前列腺癌（Metastatic Prostate Cancer）安詳離世，終年 60 歲。這位曾憑一己之力揭發「謎網股」、令無數上市公司聞風喪膽的傳奇人物，最終在與癌魔搏鬥數年後寫下人生終章。
撰文：Medical Inspire｜圖片來源：iCable
早前香港金融界傳來令人惋惜的噩耗，獲譽為「股壇長毛」的知名維權投資者 David Webb，於早前（13日）因轉移性前列腺癌（Metastatic Prostate Cancer）安詳離世，終年 60 歲。這位曾憑一己之力揭發「謎網股」、令無數上市公司聞風喪膽的傳奇人物，最終在與癌魔搏鬥數年後寫下人生終章。
業界致哀：唐家成讚揚「正直熱忱」，精神將啟迪後世
David Webb 的離世令香港財經界深感悲痛，港交所（HKEX）主席唐家成在悼文中高度評價其一生貢獻，形容 David 為人「正直熱忱」，對香港市場的長期發展與誠信有著不懈的堅持。唐家成感言：
「我相信，他的精神必將在香港金融界長存不朽，繼續啟迪後人。」
David Webb 曾於 2003 年至 2008 年間擔任港交所獨立非執行董事，任內致力提升市場透明度及加強投資者保障，其敢言與不畏權貴的「風骨」，早已成為業界的專業典範。
由電腦神童到維權領袖：32 歲退休後開啟「監察者」傳奇
David Webb 的人生軌跡極具傳奇色彩，他出生於倫敦，是高智商組織 Mensa 的成員，17 歲時便迷上電腦編程並出版教學書。1991 年來港發展後，他在金融界展露頭角，年僅 32 歲便實現財務自由並宣布退休。
然而，退休後的他並未淡出公眾視野，而是創辦了非牟利網站 Webb-site.com，免費提供龐大的數據庫，監察市場弊端。他最經典的戰績莫過於 2017 年發表的「謎網五十」（Enigma Network）報告，點名 50 隻股權複雜、透明度低的股份，引發證監會歷來最大規模的搜查行動，多間公司隨後被勒令停牌。即使在生命末期，他仍對香港前景抱持「審慎樂觀」的態度，強調香港的獨特之處在於其與內地的「差異化」。
醫思小百科：什麼是轉移性前列腺癌？
前列腺癌被稱為男性的「隱形殺手」，早期症狀往往不明顯。當癌細胞擴散至前列腺以外的器官（如骨骼、淋巴結或其他內臟）時，即稱為轉移性前列腺癌。
前列腺癌是本港男性第3大常見癌症，每27位本港男性就有1位有機會患上前列線癌。根據2020年數據顯示，前列腺癌的新症宗數對比2010年已大幅上升超5成；當中更有3成以上男士確診時已屬第四期。
如患有前列腺癌，可能會出現以下6種症狀：
尿流細弱
小便次數頻繁
夜尿頻繁
經常突發性尿急
排尿開始時感困難
腰背、盆骨及大腿位置持續疼痛
如能夠及早發現前列腺癌，存活及痊癒的機會較大，第1至3期的病人，5年存活率高達97%。然而，第4期前列腺癌的5年存活率就僅餘45%。
症狀不明顯難發現，需依賴體檢
前列腺癌生長較緩慢，早期多數沒有明顯症狀，臨床診斷亦未必能夠發現得到，導致病人確診時已是中晚期。因此，如要及早發現前列腺癌，就只能定期接受身體檢查，即使患癌都可盡早發現及制定治療方案。
香港外科護理學院院長兼泌尿外科顧問護師杜海柱指，缺乏運動、高脂飲食，未有攝取足夠茄紅素及大豆黃酮是患前列腺癌的高危因素。因此，如要預防前列腺癌，就應從生活入手，除做運動外，亦可進食番茄、豆製品、淮山、香菇等食物預防。
專家建議，6類前列腺癌高危族群應定期檢查，分別為：
50歲以上男性
有前列腺癌家族史（患病風險較常人高2-3倍）
長期食用高脂、高熱量食物
吸煙人士
肥胖
患前列腺病變
David Webb 雖然在投資市場眼光獨到，持股價值逾 10 億港元，但面對癌症轉移的挑戰，他在晚年選擇減少公開活動，珍惜與家人相處的時間。
無畏精神銘記業界：他是香港金融圈的「良心」
香港證券及期貨專業總會亦發表聲明，讚揚 David Webb 長年展現的「無畏獨立精神」。他創立的數據庫雖然在去年因其病重而停止更新，但他特意將資料上傳至公開平台，讓精神得以延續。
David Webb 的家人在社交媒體表示，他在香港安詳辭世，並呼籲大眾在艱難時刻給予私人空間。雖然這位「股壇長毛」已告別舞台，但他推動市場透明度的風骨，將與他留下的財經遺產一樣，長存於香港人的心中。
