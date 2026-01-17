傳姜濤約滿轉會 陳卓賢自爆合約比其他成員長

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨晚（16日）到銅鑼灣出席品牌活動，吸引大批粉絲應援，他走近粉絲打招呼答謝支持，令粉絲相當開心。Ian剛到澳洲出席音樂監製陳考威與前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）婚禮，指婚禮相當感動，畫面相當有愛，令人從心底裏笑出來。問到可有被婚禮感染希望拍拖和結婚﹖他笑說：「反而啟發咗我喺回程嘅飛機上寫咗一首婚禮嘅主題曲，諗起自己婚禮播咩歌呢，不如自己寫一首，所以有咁嘅靈感，已經寫咗半首。（寫嚟送畀另一半？）冇呀，依家係冇嘅（指拍拖），想呢首歌成為大家婚禮嘅歌。」

講到婚禮中遇上填詞人黃偉文，Ian也趁機現場演繹黃偉文填詞的作品《給千億顆星選中的二人》贈興，並趁機邀請黃偉文再為他填詞，透露今年工作安排得密密麻麻，MIRROR會再開騷，自己也希望再舉行個人演唱會，但與其他成員聯乘開騷則未有所聞。

最近有傳姜濤約滿後有意「轉會」另一間國際性唱片公司，以拓展海外市場，Ian則說：「冇聽過大家合約上有新Update，自己合約就仲有一段時間，所以都冇諗，好似婚禮咁，未到自己嘅事，就唔好諗住，人生順其自然，做好要做嘅嘢先。」講到MIRROR成員合約尚餘兩年多，Ian則透露因未加入公司前有合約在身，故唯獨他的合約會較其他成員長，合約還有一段時間。問到可有聽聞姜濤或其他成為約滿後有其他發展？Ian說：「都冇，好少會問，因為都係大家個人決定，大家個人去留都係等佢哋個人處理。（可擔心有人離隊MIRROR會解散？）我諗唔會嘅，好似有啲韓團都係完咗本身公司合約，大家有唔同發展，依然都會合體，所以唔會直接有影響。」

