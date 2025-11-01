傳安世半導體工廠將恢復出貨 華稱會豁免合條件出口

【on.cc東網專訊】中資荷蘭晶片製造商安世半導體風波持續發酵，周五（10月31日）傳出已暫停向中國工廠供應晶圓。英媒同日另引述消息指，美國白宮計劃宣布安世半導體在華工廠將恢復出貨。中國商務部周六（11月1日）回應稱，將視情況豁免符合條件的出口。

報道引述安世半導體致客戶的信函內容顯示，公司已於周日（10月26日）暫停向其位於廣東東莞的工廠供應，並稱這是安世中國公司最近未能遵守合約付款條款的直接後果。安世半導體又稱，正尋找替代解決方案，以確保繼續向客戶供貨，今次決定不意味其將退出東莞工廠或整個中國市場。對於另有消息稱白宮擬宣布安世半導體在華工廠將恢復出貨，白宮暫未回應，料將發布情況說明書，提供更多與華達成的貿易協議細節。

中國商務部新聞發言人周六回應安世半導體相關問題時強調，荷蘭政府對企業內部事務的不當干預，導致目前全球產供鏈的混亂。發言人指出，中國作為負責任大國，充分考慮國內國際產供鏈安全穩定，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部或地方商務主管部門聯絡。中方將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

