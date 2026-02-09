傳對台售武恐影響特朗普訪華 美重申對台承諾不變

【on.cc東網專訊】英國《金融時報》日前引述消息報道，美國正計劃一項大型對台軍售案，提供愛國者導彈、國家先進地對空導彈系統（NASAMS）等武器。中方已私下警告，此舉可能影響美國總統特朗普今年4月訪華的計劃。美國國務院一名發言人周一（9日）向台媒指，美國對台灣的長期承諾持續不變。

美國國務院發言人回應台媒查詢時沒有評論待定的軍售，但指出美國本屆政府已明確表示一如過去40多年來，美國對台灣的長期承諾持續不變，美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話。

另外，美媒周日（8日）播出特朗普於上周三（4日）錄製的專訪，他提到對華關係時重申將於4月訪華，中國領導人則於年底回訪美國，到訪白宮。特朗普指上任後成功令中國向美國支付很多關稅，令美國變得富裕，並認為關稅威脅會讓所有的國家都輸給美國。

