傳小米 9月發佈一款 LTE 智能手錶，支援 eSIM 配 930mAh 電池

文章來源：Qooah.com

博主 @數碼閒聊站 發文表示，小米將會推出一款 LTE 智能手錶，並進一步透露手錶將支援獨立 eUICC 晶片的 eSIM 技術，內置電池額定容量為 930mAh，搭載基於 Android 的小米 HyperOS。預計該手錶會與小米 16、小米平板 8 一起發佈。

作為參考，最新的小米 Watch S4 智能手錶 41mm 在今年 6 月發佈，整機厚度為9.5mm，重量輕至32g。屏幕採用的是1.32 吋 AMOLED 屏幕，全局亮度達到1500nits，支援 60Hz 刷新率。

值得一提的是， CounterPoint Research 在今年 7 月發佈報告，表示全球智能手錶的銷量在2025 年第 1 季度同比下降 2%，智能手錶國內市場銷量卻十分強勁。得益於國內廠商不斷的推出新品，出貨量同比增長 37%，其中小米表現出色，同比增長 53%。