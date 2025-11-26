傳川普特使曾就烏克蘭和平協議向普丁提建議

（法新社華盛頓25日電） 根據彭博今天發布的對話紀錄，美國總統川普特使魏科夫曾向克里姆林宮資深官員建議俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）應該如何向川普提出烏克蘭和平協議。

10月中旬的這通電話，似乎與獲得川普背書的28點和平計畫起源有關。外界普遍認為這項提案偏袒莫斯科，因其要求烏克蘭做出重大領土讓步，並承諾不加入北大西洋公約組織（NATO）。

彭博（Bloomberg News）根據魏科夫（Steve Witkoff）與普丁外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）的通話錄音，整理出這份逐字稿，但未說明他們是從何處取得這段錄音。

根據對話紀錄，魏科夫在通話中表示，他相信俄羅斯「一直想要達成和平協議」，並稱他對「普丁總統懷抱最深的敬意」。俄羅斯2022年2月發動全面入侵，挑起俄烏戰爭。

魏科夫當時建議鄂夏柯夫，普丁稍後與川普通話時，應就最近達成的加薩停火協議對川普表達讚賞，說「你尊重他是一位和平主義者，你真的很高興看見停火」。

魏科夫也建議為烏克蘭制定一項20點和平方案，「就像我們在加薩所做的那樣」，並敦促普丁向川普提出相關計畫。

他對鄂夏柯夫說：「我認為…總統會給我很大的空間與裁量權來達成協議。」

川普與普丁在10月16日通電話，川普形容這次通話「極富成效」，並在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時，表明他傾向不出售長程戰斧（Tomahawk）飛彈給基輔。

魏科夫將在莫斯科與普丁討論新版和平提案，川普表示目前「僅剩少數幾點存在分歧」。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）回應這份通話紀錄時表示，這恰恰證明了魏科夫「幾乎每天都在與俄羅斯與烏克蘭官員對話，以促成和平，而這正是川普總統任命他去做的事情」。（編譯：劉文瑜）