傳川普相關人士涉嫌分化格陵蘭 丹麥召見美國臨時代辦

（法新社哥本哈根27日電） 有報導指出，數名與美國總統川普有關的人士進入格陵蘭，進行認知滲透，目的是讓格陵蘭與丹麥的關係惡化。丹麥今天召見美國臨時代辦討論這件事。格陵蘭是丹麥轄下的自治領土，但美國總統川普希望將其納入美國控制之下。

自從今年1月重返白宮以來，川普（Donald Trump）多次表示，美國基於安全理由需要格陵蘭這座戰略位置重要且資源豐富的島嶼，並且不排除以武力取得格陵蘭的可能性。

根據1月的民調顯示，在格陵蘭5萬7000名居民中，絕大多數希望從丹麥獨立，但不願意成為美國的一部分。

丹麥公共電視台今天報導，至少有3名與川普關係密切的美國官員近日被發現在格陵蘭，試圖蒐集過去曾引發格陵蘭與丹麥之間緊張關係的事件資訊，其中包括丹麥強行安置格陵蘭小孩或強制植入避孕器至格陵蘭婦女體內。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在向法新社發表的聲明中說：「我們知道，外部勢力持續對格陵蘭及其在丹麥王國中的地位表現出興趣。因此，如果未來我們遭遇外部勢力試圖影響王國未來的情況，也不足為奇。」

他說：「任何企圖干涉王國內政的行為當然都是不可接受的。」他還說，已「要求外交部召見美國臨時代辦到部裡會談」。