傳抖音支付為金融機構等開戶 涉違規受查

專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前
美股日誌｜三指數先升後回 金價破4,200美元
美股先升後回，道瓊斯指數曾升超過400點，收市倒跌，標普500指數和納斯達克指數曾升逾1%，但尾市回吐大部分升幅。銀行股業績繼續帶動該行業上升，美國財政部長貝森特表示可以延長關稅寬免來換取中國推遲稀土出口管制的計劃，亦為大市帶來一定的提振，但投資者的熱情仍未完全恢復，反映股市波動的VIX指數徘徊到20的近期高位。金價繼續上揚，紐約期金突破4,200美元水平。Yahoo財經 ・ 6 小時前
摩通CEO稱當前在投資組合中持有黃金是「半理性的」
【彭博】— 摩根大通公司執行長戴蒙表示，他認為持有黃金有一定的道理，但對於經歷了歷史性上漲後黃金是否被高估了，他不置可否。Bloomberg ・ 1 天前
好淡增持｜滙豐因一個「平」字私有化恒生 你信？｜令兌衷
滙豐控股（005）宣佈計劃以千億元資本（每股作價155元）私有化恒生銀行（011），借若干KOL描述為對香港金...BossMind ・ 15 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
軒竹暗盤飆1.7倍 每手賺萬元 廣和通招股籌29億 首日超購逾10倍
儘管港股昨日再跌近450點，卻未有打擊新股市場氣氛，生物科技公司照樣受資金追捧。四環醫藥（0460.HK）分拆的中國生物製藥公司軒竹生物（2575.HK），昨日在富途暗盤曾高見35元，收報31.6元，較發售價11.6元，顯著抽高1.72倍或20元，一手500股賬面獲利一萬元；成交額1.45億元。信報財經新聞 ・ 1 天前
貝萊德牽頭財團以400億美元收購Aligned 創史上最大數據中心交易
【彭博】-- 由貝萊德旗下Global Infrastructure Partners(GIP)牽頭的投資者同意收購Aligned Data Centers，包含債務在內的交易估值為400億美元。周三發布的聲明顯示，阿布達比主權財富基金穆巴達拉投資公司設立的人工智能投資公司MGX將與GIP共同投資。這證實了彭博新聞社早些時候的報導。買方將從麥格理資產管理手中收購Aligned。GIP與微軟和輝達在內的合作夥伴正瞄準人工智能支出熱潮的主要受益者之一，這也是史上最大規模的數據中心交易。據公司官網信息顯示，總部位於德克薩斯州的Aligned在美國和南美均有業務，旗下管理及規劃中的園區有50個，數據中心為78個。聲明稱，這筆交易預計將於明年上半年完成。原文標題BlackRock’s GIP Buys Aligned Data Centers in $40 Billion Bet (1)\--聯合報導 Edwin Chan、Silla Brush、Jack Sidders、Dinesh Nair.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 15 小時前
兌換英鎊🇬🇧點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
英鎊匯價波動，我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店及銀行的匯價連結，給大家參考！Yahoo財經 ・ 1 天前
積金評級：第三季強積金錄得約80億淨流入
積金評級發表報告指，2025年第三季強積金錄得約80億元的淨流入，為自2021年以來第三季最低淨流入。此下降導致2025年截至目前的淨流入估算為316億元，為自2021以來最低的年初至今數字。DIS(預設投資策略)基金自2023年來首次獲得超過50%的季度淨流入，約佔55.4%，即48.2億元。 另外，報告指，成員對美國股票基金的興趣持續，淨流入自「解放日」低點反彈。約39億元或佔第三季總淨流入的44.3%投入美國市場。隨著強積金系統過渡至積金易，四大供應商的主導地位趨勢確立，為宏利、滙豐、永明及友邦。 截至九月底，強積金系統第三季回報率達6.41%，年初至今回報率15.83%，推動強積金總資產創新高，約1.53兆元，相當於479萬名強積金成員平均帳戶結餘31.92萬元。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
華爾街銀行業績揭幕 盈利料增6% 投行及交易收入連升七季
華爾街六大銀行第三季業績揭幕，分析師料盈利按年增6%，投行與交易收入連七季上升。銀行股價今年普遍上揚，但摩根大通與高盛高層警示，未來兩年股市可能迎調整，市場前景仍需審慎觀察。Yahoo財經 ・ 1 天前
兩大戶押中加密幣爆倉 勁賺12億惹疑
美國總統特朗普上周五（10日）揚言向中國加徵100%關稅，引發加密貨幣大規模拋售潮，24小時內超過190億美元的槓桿頭寸被強制平倉，刷新歷史紀錄。不過，《華爾街日報》報道指出，在拋售發生前，有兩個匿名賬戶在去中心化交易所Hyperliquid押下重注，「精準造空」比特幣及以太幣，並獲利1.6億美元（約12.48億港元），惹內幕交易疑雲。信報財經新聞 ・ 1 天前
植耀輝：道指偏軟標普納指反彈 恒指兩萬六關口爭持
耀才證券研究部總監植耀輝稱，周三(15日)美股三大指數個別發展，雖然金融股季績繼續有驚喜，不過政府停擺以及貿易消息仍對投資氣氛有所影響。道指微跌17點，標普500指數及納指則分別上升0.4%及0.66%。 A股昨日中止連跌趨勢。上綜指及深成指早段呈好淡爭持，午後升勢持續，最終兩個指數均以接近全日最高位收市，當中上綜指升1.22%，收報3,912點，深成指升幅則達到1.73%，收報13,118點，不過成交只得2.1萬億元人民幣，較上個交易日略為縮減。 至於恒指在「七連跌」後終出現反彈。恒指高開273點後表現反覆，升幅一度收窄至約152點，不過午後隨著A股造好，恒指升幅亦有所擴大，最多曾升540點，高見25,982點。最終恒指收市亦升469點或1.84%，收報25,910點，科指則升2.57%，收報6,075點，全日成交縮減至約3,158億元。 雖然恒指昨日反彈，不過後市仍須視乎A股以及中美貿易消息，在此情況下，相信恒指料續於26,000點附近上落。 (筆者為證監會持牌人)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
宣布20億美元對外授權合作 諾誠健華股價為何大跌？
交易對手Zenas是一家成立於2019年11月的臨床階段的全球生物制藥公司，市場擔憂Zenas能否兌現奧布替尼的海外研發承諾並承擔後續巨額付款 重點： 莫莉 醫藥行業的BD交易歷來被資本市場視為重大利好，因其不僅能帶來即時現金收入，還能為後續研發管線注入支持。然而，近年來市場對這類交易的評估日趨理性。2025年10月8日，創新藥企業諾誠健華醫藥有限公司（9969.HK，688428.SH）在A股長假結束前宣佈了一項對外授權協議，潛在總交易金額超過20億美元，然而市場反應出人意料：公告後兩個交易日內，諾誠健華港股股價累計重挫約21.8%。 根據諾誠健華以及交易對手美國Zenas BioPharma Inc.（ZBIO.US）的公告，諾誠健華向Zenas轉讓BTK抑制劑奧布替尼的多發性硬化全球獨家權益，以及該藥物在非腫瘤適應症的大中華區和東南亞以外的商業化權益，除此之外，以及兩項臨床前管線的權益。作為回報，諾誠健華有望獲得的首付款以及開發、監管和商業里程碑付款潛在總價值超過20億美元。這一數字看似可觀，但細究條款實則另有玄機。 根據協議，Zenas將向諾誠健華支付的首付款，真正在交易達成時The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 3 小時前
稅法卡關！蘋果想在印度擴張先過「這一關」
《路透》周三 (15 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 正積極遊說印度政府修改所得稅法，以確保公司不會因提供高價 iPhone 生產設備給代工廠而被課稅。知情人士指出，這項規定被視為蘋果在印度進一步擴張的重要障礙。鉅亨網 ・ 16 小時前
誼礫控股(00076)：AGL未能如期還清2.96億美元貨款
誼礫控股(00076)公布，公司於2024年12月向Aspect Group Limited (AGL)出售庫存剩餘之3253.14噸石墨礦石。根據石墨礦石銷售協議AGL需於2025年9月30日前分期付清2.96億美元代價，並向公司提供抵押品。然而由於馬達加斯加政局不穩，近期發生政變。AGL在馬達加斯加的生產已有一段時間受嚴重影響，因此未能如期在2025年9月30日還清貨款，並且在可見的將來也不能確定能還清款項。AGL向公司提議退還未用的石墨礦石。公司仍在與AGL商討一個可接受的解決方法。(LF)infocast ・ 18 小時前
穆迪：香港易受外部衝擊 金融市場或面臨新一輪波動
路透社引述評級機構穆迪的報告，指雖然美國聯儲局預計會減息，香港利率可能跟隨下調，但隨著地緣政治緊張及美國貿易政策的不確定性持續，香港金融市場可能面臨新一輪波動。 穆迪表示，由於港元在聯繫匯率制度下與美元掛鉤，香港易受外部衝擊，例如今年5月金管局為維護聯繫匯率制度，在港元強勢壓力下大量賣出港元、買入美元，向市場注入約1,294億港元流動性，使HIBOR急跌，其中隔夜利率接近零，一個月利率降至0.5%，與當時美國超過4%的利率出現罕見分化，並短暫打開套利窗口。 穆迪指，流動性激增導致港元匯率逼近強方區間，金管局隨後收回流動性，使總結餘從1,740億元降至537億元，港元拆息回升至約4%，事件突顯香港在聯繫匯率制度下對外部衝擊的敏感性。(ss/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
國富氫能(02582.HK)就建議實施H股全流通向中證監備案
國富氫能(02582.HK)公布，已向中證監提交備案申請，內容有關建議實施H股全流通，以將合共1,841.68萬股內資股轉換為H股。於完成所有備案要求及取得所有相關批准並遵守所有適用法律、法規及規則後，1,841.68萬股內資股將轉換為同等數量的H股，該等H股將可於聯交所上市及交易。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
AIA調查：理想退休儲備金329.4萬元 72%受訪者儲備不足
友邦香港最新調查顯示，72%受訪者的退休儲備不足，平均需延遲12.8年才能退休。另外，近六成受訪者未有明確的退休儲蓄計劃，反映儘管受訪者普遍意識到退休後的財務壓力，仍未有「超前部署」以規劃理想退休生活。 調查發現，受訪者期望的退休年齡平均為62.2歲，理想退休儲備金為329.4萬元(中位數)。然而， 72%受訪者的退休儲備不足，平均缺口高達256.4萬元，或需延遲12.8年退休，反映理想與現實之間出現落差。 另外，受訪者普遍預期僅約三成退休儲備來自強積金。事實上，截至2024年底，全港累積100萬港元或以上的強積金賬戶已達12.5萬個，較五年前增長一倍，反映強積金具備長線累積及增值潛力，值得更積極部署。 當中，60後受訪者偏好配置混合資產基金於強積金投資組合，而 Gen Z 2則明顯傾向股票基金。這兩類基金自強積金制度實施以來，於各基金種類中錄得最高平均年率化淨回報。整體而言，69%受訪者青睞強積金股票基金，其中41%看好香港股票強積金基金未來一年表現，北美及中國市場則分別獲36%及35%支持。 友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜表示，為填補退休儲備缺口並回應市場對智能化、個人化退休規AASTOCKS ・ 19 小時前
145歲法國銀行巨頭發行MiCA穩定幣 歐元上鏈時代來了
擁有 175 年歷史、管理資產超過 1,500 億歐元的法國銀行集團 ODDO BHF 宣布，推出以歐元支持的穩定幣 EUROD，正式進入加密貨幣市場，成為歐洲傳統金融界積極擁抱區塊鏈技術的重要一步。 EUROD 作為一個完全符合歐盟《加密資產市場監管法規》（MiCA）的歐元數鉅亨網 ・ 1 小時前
《大行》建銀國際對內地券商股H股投資評級及目標價(表)
建銀國際發表研究報告，對內地券商股H股投資評級及目標價表列如下: 股份|投資評級|目標價(港元) 中信証券(06030.HK)|中性|29元->32元 國泰海通(02611.HK)|中性->跑贏大市|17元 華泰證券(06886.HK)|跑贏大市|21元->23元 中國銀河(06881.HK)|中性->跑贏大市|10.3元->13元 招商證券(06099.HK)|中性|17元->17.3元 中金公司(03908.HK)|跑贏大市|23元->25元 (hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前