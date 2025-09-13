傳政府擬准狗隻進入食肆 施政報告料公布有關牌照安排

【動物專訊】現時法例禁止狗隻進入餐廳，主人無法和愛犬一同在食肆用餐，最近多間傳媒引消息指，下周三發表的《施政報告》將公布新措施，容許食肆申請牌照，准許狗隻進入餐廳。有標榜寵物友善的餐廳希望有關安排屬實，讓餐廳可以名正言順讓狗隻進入，不用再擔心被食環署作出一段時間的停業處分。

多間傳媒引消息指，施政報告計劃放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓狗隻可以進入餐廳。現時食物業規例》第10B條規定，如明知而容許狗隻在食物業處所出現，一經定罪，最高可被判罰款港幣 10,000 元及監禁三個月。大埔一間寵物友善餐廳Kuri Cafe在今年1月便因為准許狗隻進內而被檢控，更被食環署處以停牌7天，即變相被罰停業7天。

有立法會議員曾在今年4月向環境及生態局局長謝展寰查詢有關准許狗隻進入食肆的書面提問，當時謝展寰回覆指食環署在2020至24年間共接獲1,366宗涉及食肆容許狗隻入內的投訴，並提出17宗檢控，當中2024年投訴量升至418宗的五年新高。

謝展寰又表示，對於應否容許寵物狗進入食肆，社會上有不同意見，政府在檢視法例時，需要考慮不同因素，包括公眾衞生、食肆的營運環境和社會的接受程度等，特別是香港食肆一般面積狹窄，需顧及寵物狗在狹迫而多人或有多種不同狗隻的環境下的反應和對其他食客可能產生的影響。環境及生態局正與食環署就其他地區的做法和經驗作出調研，審慎研究有否空間放寬限制。

Kuri Cafe負責人接受本報訪問時表示，希望有關消息屬實，讓餐廳可以名正言順地讓主人帶狗進入，她表示現時採用折衝方法，讓主人將狗狗放在寵物車上及停泊於店外，該店則打開窗讓主人可以邊用餐邊和狗狗接觸，但坦言即使這樣做，仍然不斷被人投訴，食環署亦經常應投訴而前來調查。她又表示，正與食環署溝通，希望將餐廳範圍縮小，劃多些空間讓狗隻可以進入。

