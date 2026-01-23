房屋局局長何永賢(資料圖片)

有報道指政府短期內將現高層人事變動，政制及內地事務局局長曾國衞及房屋局局長何永賢被指將提早離任，政府發言人回覆查詢指不評論揣測性報道。何永賢周四(22日)晚上在社交平台發文，分享當局推出的長者友善設施，稱「稍後會再與公眾分享當局關心及服務長者的一系列工作」。

《明報》報道，消息指政府短期內將有高層人事變動，包括房屋局長何永賢。她前日回應傳媒提問時僅指「滿腦子都在想我的工作，我相信做好每一天的工作，活在每一天、努力每一天，好的事就會在未來出現」，沒有正面回應。

廣告 廣告

何永賢在社交平台表示，昨日在立法會討論推行長者房屋政策的議案，希望藉機分享局方如何在設施及硬件上，讓長者更宜居及安居，例如於公共空間加設扶手、倚座，為有需要住戶免費安排工程，安裝推桿式門把手、在單位門口設置斜台及在洗手間安裝扶手等。

何永賢又指當局與很多議員有相同目標，希望透過科技更好支援長者，包括今年將於兩條較多長者的屋邨，推展「長者戶大門開關物聯網訊息系統」，未來房委會與房協會相輔相成，帶動業界及市場多探討、多實踐、多為長者安居努力。她最後稱：「稍後再和大家分享我們在關心、服務長者的一系列工作。」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005847/傳政府高官人事變動-何永賢發文稱稍後分享服務長者工作?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral