傳有裸體相擁證據揸手 粿粿搬入王子家失聯3個月

【on.cc東網專訊】台灣男星王子（邱勝翊）近日被指介入啦啦隊女神粿粿與台日混血藝人老公范姜彥豐婚姻，被控破壞人哋一家三口家庭。雖然王子及粿粿僅表示二人係喺粿粿搞離婚時有「越矩曖昧」，之後粿粿亦反控婚後家用有6至8成都係自己一肩扛起、男方不顧小孩等，塑造范姜彥豐食軟飯「媽寶男」形象，夫妻反目。當時范姜彥豐於爆料聲明中，曾提及手中握有粿粿出軌嘅確切證據，今日（4日）傳出係佢同王子裸體相擁照片，更爆出粿粿分居後，直接住王子屋企，避不見面3個月，導致范姜彥豐不堪遭戴綠帽，引發大爆料行徑。

范姜彥豐曾反擊粿粿用謊言及誇飾，去掩蓋佢出軌事件真相，其實范姜彥豐不僅掌握文字等出軌證據，台灣消息稱范姜彥豐手中已有粿粿同王子裸體相擁證據。范姜彥豐友人透露，佢為育兒推辭好多工作，依家卻被粿粿意圖塑造成軟飯男，友人痛批「粿粿根本不愛小孩」，整日都玩到唔返屋企，依家卻將孩子當籌碼。友人亦透露，粿粿從美國行之後態度突變，范姜彥豐因此搵徵信社，獲得包括文字訊息、照片、影片等出軌證據，仲見到兩人裸體擁抱嘅親密照等，但唔想剝奪粿粿作為母親權利，因此選擇協商。

未料粿粿卻毫無反省，持續同王子放閃，甚至搬入王子豪宅避不見面、不聯絡3個月，且粿粿同王子認定范姜彥豐事業不如二人有知名度，又冇媒體資源，因此唔會敢爆料，本來范姜彥豐為家人低調，但粿粿卻搬出孩子，令佢嬲爆決心法院見。

尋日（3日）范姜彥豐亦於爆料後，首度現身直播賣貨現場，直播中不僅獲邀做洗髮精年度代言人，更收到「粿王飲料」，范姜當場試飲，明顯寸爆粿粿。范姜透露自己爆瘦11公斤：「事情說出來後，186公分的我，本來體重是76公斤，現在已瘦到65公斤。」佢坦言雖然歷經婚變，但希望關心佢嘅親友能放心，因此選擇現身擠出笑容。然而佢都提到先前就有知情人士透露女方係出軌那方，無奈嗰時佢咩都無法講。直播影片曝光後，網友紛紛湧入留言區打氣：「范姜彥豐加油」、「早日走出陰霾」。

