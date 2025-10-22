傳沙國王儲下月訪華府 爭取與美簽安全協議

俄烏戰爭未見停戰曙光，20架俄羅斯無人機9月又入侵波蘭領空，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）喊話，現在是時候為歐洲建立「無人機長城」（drone wall），以應對來自「東側」的威脅。 英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）專家托拉斯特（Robert Tollast）表示，所謂「無人機長城」，將整合所有防空資源，包括地面雷達、戰鬥機、低成本攔截無人機、飛彈與電子干擾系統等。歐盟希望能在一年內建立初步防禦能力。 托拉斯特表示，由於技術與局勢不斷演變，估計要數年才能完成；最大挑戰在於如何以最具成本效益的方式擊落敵方無人機，畢竟不可能總是用造價百萬美元的飛彈去攔截每架僅約5萬美元（約新台幣160萬元）的無人機。另一方面，由於無法在歐洲境內大規模進行電子戰演練，因此應與烏克蘭保持緊密合作。 「無人機長城」同時也是對歐盟擴大國防角色的一大考驗。傳統上，歐洲防務多由成員國與北約主導；歐盟目前正積極遊說南歐與西歐國家支持該計畫，因為無人機威脅恐覆蓋整個歐洲大陸。 這次波蘭領空遭入侵事件，也突顯歐盟各國準備不足。北約最終動員F-35與F-16戰鬥機、直升機，以及造價數十億美元（約新台幣數百億元）的愛國者防空系統，應對俄羅斯成本低廉的「非洲菊」（Gerbera）無人機——該型無人機以伊朗「Shahed」為藍本製造。

