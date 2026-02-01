宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
傳深圳黄金交易平台爆雷 官方介入啟動兌付
【on.cc東網專訊】廣東省深圳水貝黃金交易私盤線上平台「杰我睿」近日被用戶指控爆雷，數百名用戶沒法提現或提取購買的金料，網傳雙方爆發衝突。深圳羅湖區工作專班上周六（1月31日）通報，工作專班督促該公司處置資產、籌集資金，已啟動兌付程序。
羅湖區工作專班表示，持續介入處置「杰我睿」公司經營異常事件，已委託第三方專業機構審計公司經營情況。網傳涉及金額高達133億元人民幣（約150億港元），引發受害人擠兌，工作專班初步調查相信上述金額明顯誇大。
工作專班又設立諮詢熱線電話回應受影響民眾疑問，時間限制在每天上午9時至傍晚6時。相關部門正核查各類線索，將依法依規處理。公司已開通線上簽約兌付渠道，並設立線下接洽辦理點，地點在羅湖體育館。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
