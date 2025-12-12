傳美擬建「核心五國集團」 包括中俄印日

【on.cc東網專訊】美國傳媒周三（10日）披露，特朗普政府有意組建包括美國、中國、印度、日本、俄羅斯的新「核心五國集團」（C5），作為七國集團（G7）框架外主要大國之間對話的平台。

報道指，美國政府在未公開版本的《國家安全戰略》提到有關建立「C5」的構想，計劃五國定期舉行峰會，類似於七國集團峰會，每次峰會都聚焦一個特定主題，其中中東安全是首要議題，特別是以色列和沙特阿拉伯關係正常化。此外，未公開版本闡述了降低美國在歐洲防務的作用，推動北約採取更強硬的責任分擔模式，並聚焦立場更接近美國的歐洲國家政府雙邊關係，例如奧地利、匈牙利、意大利和波蘭。

華府上周公開的《國家安全戰略》版本沒有提及「C5」等，白宮發言人回應指《國家安全戰略》不存在任何替代、私下或機密版本。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方未收到美方提出加入「C5」的任何邀請，這意味甚麼還有待觀察。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫認為，美國有意建立「C5」的想法似乎是敲打歐洲。

