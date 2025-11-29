傳華商涉足哥倫比亞非法軍貿 華澄清未向無授權實體售武

【on.cc東網專訊】哥倫比亞有媒體近日報道，發現一名中國公民與當地武裝組織開展非法投資和軍貿活動。中國駐哥倫比亞使館發言人周六（29日）回應指，該公民在不知情下被騙誤入非法武裝組織所在地，強調中國只與主權國家開展軍貿合作，從未向未經政府授權的實體出售武器，也不干涉別國內政，不損害有關地區和世界的和平、安全與穩定。

發言人表示，第一時間對近年在哥倫比亞經商、投資的中資企業和華人華僑進行摸排，並已聯絡到當事人。經與當事人及相關方核實，該公民去年曾代表中國某正規礦企來拉美多國考察金礦和棕櫚油產業，尋求投資合作項目，因語言不通，其在哥倫比亞「友人」陪同介紹下前往「礦區」，並與「當地領導」合影。回國後，其所在企業不考慮對哥投資，其本人因此未再踏足哥倫比亞，並跟「礦區」切斷聯繫，作為受害人希望使館協助澄清事實。

發言人強調，中國全面支持全球常規武器軍控，嚴格遵守聯合國安理會相關決議和自身承擔的國際義務。發言人指摘有關媒體基於未經調查核實的訊息搞「有罪推定」，損害中國公民名譽權，更嚴重影響哥國家形象和華企投資信心；強烈要求相關媒體立即澄清不實消息，消除不良影響。華使館提醒來哥中國公民及中資機構務必加強安全防範，慎防上當受騙。

