傳華對英使館斷水阻裝修 逼批准在倫敦建新使館

【on.cc東網專訊】英媒近日報道，中國有時會暫停對英國駐華大使館的供水，藉此迫使英方批准中國在倫敦興建超級大使館的計劃。另有消息指，英國外交部2020年已批出價值1億英鎊（約10.5億港元）的駐華使館裝修合約，但中方一直不批准開工。活動人士敦促國會議員，不要屈服於中方「欺凌」。

報道指，因為中方不批准英駐華使館的裝修計劃，又會對使館斷水數小時，使館職員有時要在一個壁球場臨時辦工。英國國會議員、前保守黨黨魁施志安批評中方此舉是令人震驚的策略，但英國政府似乎準備將對中國超級大使館的計劃開綠燈。中國申請在英國皇家鑄幣局倫敦歷史遺址建造在歐洲最大的新使館，但計劃因當地居民、國會議員等反對而停滯多時。英國政府原定上月9日公布結果，但之後延期至本月21日前，稱需要更多時間考慮。

另外，英國保守黨前國會議員研究員卡什與牛津大學學者貝里前年被控為中國從事間諜活動，至上月獲檢方撤銷起訴。據報工黨政府拒絕把中國定義為「敵人」，正是兩人獲得撤控主因，首相施紀賢被質疑為保護中英貿易和外交關係而干預此案。英國政府周一回應指，政府不應為撤控一事負責，認為這是檢察官依據前政府對華政策中使用的措詞所作的決定。

