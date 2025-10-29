江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
傳華府幕僚建議勿改對台立場 憂特朗普不聽勸
【on.cc東網專訊】美國傳媒周二（28日）報道，美國官員預計中美領導人會晤時，中方會要求美國改變對台政策，美國總統特朗普的幕僚已建議他不要改變對台立場，但擔憂他可能無視建議，「所有人都屏息靜氣」。
特朗普正努力推動與中國達成全面貿易協議，知情者指幕僚已告知特朗普，中方將要求他公開聲明美國由目前的「不支持」台灣獨立，轉為明確「反對」台獨。幕僚擔心特朗普可能會選擇無視建議，放棄美國長期以來的對台政策，或更微妙地改變美國立場，用新的措詞來表達，「每個人都屏住呼吸」。
一位白宮官員回應指，特朗普一再重申對台政策沒有改變。一位美國國務院高官亦重申，美國對台政策絲毫沒有改變，情況和幾十年來一樣穩定。中國駐美大使館發言人劉鵬宇則指，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係中不可逾越的第一條紅線。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會的共識，也是美國對中國的政治承諾。
台灣官員也對中美領導人會晤感到不安，並向美國國務院官員表明憂慮特朗普可能會放棄台灣。台灣國安局長蔡明彥周三（29日）指出，中美領導人會議主要聚焦經貿，假如台灣問題列為正式討論議題，相信華府幕僚會就對台基本立場向特朗普進行必要表述。台美之間的溝通歷來都非常順暢，美方也會循例透過外交管道，向台灣說明美中峰會進行狀況，國安局也會透過管道了解實際情形。
