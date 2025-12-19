傳華為正開發 Watch FIT ULTRA，將加入強化高爾夫、潛水與健康監測功能!

據外媒報導，華為在推出多款手機後，正將焦點轉移至穿戴裝置產品線，為 2026 年佈局。最新消息指出，華為可能於明年為 FIT 系列智慧手錶帶來重大升級，計劃推出全新機型「FIT ULTRA」，進一步擴充其智慧手錶陣容。

據了解，華為正為 2026 年準備一系列新款穿戴裝置，預計將為消費者帶來更多創新的人工智慧功能、進一步優化的健康監測技術，以及更多元化的運動模式，例如高爾夫與潛水等專業運動輔助。

報導中提到，華為智慧手錶系列將在 2026 年迎來新成員，其中可能包括 FIT ULTRA 型號。這項計劃主要是延續 WATCH FIT 4 PRO 上市後所獲得的市場熱烈反應，促使華為繼續擴展 FIT 系列產品線。

回顧華為 FIT 系列，在 2025 年之前僅有標準版型號，直至今年推出 FIT 4 Pro 才為該系列增添專業級選擇。FIT 4 Pro 憑藉其多款時尚配色、堅固的機身設計、可更換錶帶，以及全面的健康與運動功能，在中國市場與全球市場均獲得良好的銷售表現。

消息指出，華為計劃於 2026 年為 FIT 系列再添新成員，預計將配備升級版的高爾夫球場模式、更完善的潛水功能，以及更精準的健康監測工具。此外，華為亦可能考慮與知名穿戴技術品牌或集團進行聯名合作，推出聯名款智慧手錶，藉此拓展更廣泛的消費族群。