近日有網民發現，開業未滿1年的蜜雪冰城石門分店舖位己傳出招租的消息。(FB@生意轉讓 招頂 轉手 出售生財工具/Google Map截圖)

近年不少內地茶飲店攻港，包括以平價聞名的蜜雪冰城。不過，近日有網民在社交媒體群組發現，開業未滿1年的蜜雪冰城石門分店舖位己傳出招租的消息，月租更高達16萬元。

近日，有地產代理人在Facebook發布舖位頂讓廣告，該舖位位於沙田石門京瑞廣場，面積逾1,100平方呎，月租達16萬元，現址為蜜雪冰城。

有地產代理人在Facebook發布舖位頂讓廣告。(FB@生意轉讓 招頂 轉手 出售生財工具)

翻查資料，石門分店於2025年初開張營業。有媒體報道稱，由居住於深圳的「港漂」女子加盟開設。

蜜雪冰城來港後火速擴張，全盛時期有近9間分店，現時縮減至6分店。早前，沙田好運中心蜜雪冰城的冰凍甜點被驗出大腸菌群超標。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/傳蜜雪冰城石門分店結業-開業未滿一年-月租達6位數/629215?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral