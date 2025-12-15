傳訊拓展宣布擴展東盟新聞發佈網絡 東帝汶正式加入

新聞稿發佈服務現已覆蓋東盟最新成員國

新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年12月15日 - 傳訊拓展作為亞太地區首個具有全球影響力的新聞通訊社，宣布進一步拓展其於東盟的新聞稿發佈網絡，鞏固其作為東盟、東南亞及泛亞太地區全球新聞通訊社的領先地位。



經過二十年的入盟過程，東帝汶已於 2025年10月26日，在馬來西亞吉隆坡舉行的第 47 屆東盟峰會上，正式成為東南亞國家聯盟的第十一個成員國。



傳訊拓展隨即將新聞稿發佈網絡延伸至該國，全面展現其在亞太地區作為全球新聞通訊社所具備的本地化佈局、在地知識與專業實力，靈活擴展其發佈網絡，以因應區內瞬息萬變的發展趨勢。



傳訊拓展在東帝汶的新聞稿發佈網絡涵蓋全國所有媒體，包括該國頂尖的媒體機構，如《東帝汶之聲》(Suara Timor Lorosa'e, STL)、《東帝汶郵報》(Timor Post)、《獨立報》(Jornal Independente) 及《東帝汶時報》(Tempo Timor) 等。



傳訊拓展創始人兼首席執行官郭妙娥表示：「作為一家在亞太地區成立的全球新聞通訊社，我們對本地媒體及公關專業人士的需求擁有深入理解，並具備即時應對區內變化的能力。當東帝汶加入東盟的消息傳出，我們的媒體研究團隊便立即著手建立在東帝汶的新聞稿發佈網絡。作為唯一在亞太地區成立並設立總部的全球新聞通訊社， 傳訊拓展是東盟、東南亞及亞太地區的權威媒體，為本地公關專業人士提供全面、精準及與時俱進的新聞稿發佈網絡。我們的全球網絡亦覆蓋北美、歐洲、南美及拉丁美洲、中東及非洲。透過由真實記者組成的網絡，以及保證於真實媒體平台刊登的新聞稿，能有效提升搜尋引擎最佳化 (SEO)、地理定位 (GEO) 及 AI 模型的引用率。研究顯示，AI 更傾向引用真實媒體所載內容，我們因此承諾，客戶的每篇新聞稿均能在真實新聞媒體上發佈。」



傳訊拓展提供的全方位通訊解決方案，讓公關專業人士能真正與真實記者接觸，協助其爭取報導機會並建立媒體關係。新聞稿可保證原文刊登於真實且具權威的新聞網站，涵蓋亞太地區、北美、南美及拉丁美洲、歐洲、中東及非洲，有效提升 SEO 與地域性策略，並提高品牌於 AI 搜索結果中的曝光率。平台同時提供創新的報告功能，包括可即時使用的多格式自動報告、數據洞察與公關活動情報，幫助公關專業人士向持份者展示活動成效及投資回報率 (ROI)。



郭妙娥補充表示：「 傳訊拓展在過去 16 年以來堅持不懈，建立起一個無與倫比的全球網絡，涵蓋來自受信任媒體的真實記者、編輯及意見領袖 (KOL)。我們很高興見證東帝汶正式成為東盟一員，更引以為傲的是，我們有能力協助企業與機構深入連結當地的媒體與社群。」



將新聞稿發佈服務擴展至東帝汶，體現出傳訊拓展為東盟及亞太地區提供最全面的新聞稿發佈服務，並具備公關專業人士所需的全方位通訊解決方案。此舉進一步鞏固該公司作為亞太地區全球新聞通訊社的地位，更憑藉媒體界與記者的高度信任，在 AI 世代下持續為品牌、代理商及公關專業人士注入更強大的影響力。





Hashtag: #MediaOutReachNewswire #pressrelease



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於傳訊拓展

傳訊拓展是亞太地區首個具有全球影響力的新聞通訊社，是媒體、公關與傳訊專業人士、企業及政府機構於區內乃至於全球最值得信賴的合作夥伴。



自 2009 年成立以來，傳訊拓展致力推動公關行業，善用新一代科技，重新定義新聞稿的發佈與報告模式，結合數據洞察與活動情報，為公關專業人士提供最全面的傳訊解決方案。



傳訊拓展擁有龐大的全球網絡，覆蓋 20 萬名編輯及記者、超過 70,000 個媒體平台，與 1,500 家媒體夥伴合作，服務橫跨 40 多種語言，是唯一能保證新聞稿以原文刊登於真實新聞網站的新聞通訊機構。真實媒體的所載內容已證實被 AI 模型優先引用，此有助於提升 SEO、GEO 與 AI 搜尋結果中的曝光度。



總部設於香港，並於中國、新加坡、日本、馬來西亞、泰國、越南及台灣設有辦事處，其全球新聞發佈網絡遍及亞太地區、東南亞、美國、加拿大、南美及拉丁美洲、歐洲、中東及非洲。



如需進一步了解其服務內容、解決方案及發佈網絡，請瀏覽：

https://www.media-outreach.com/







新聞稿由客戶提供

