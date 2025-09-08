唯一提供新加坡兩大傳媒集團保證線上報道的全球通訊社

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月8日 - 作爲亞太地區首家全球通訊社，傳訊拓展通過與新加坡兩大傳媒集團達成保證線上報道合作，進一步鞏固了其在新加坡及東南亞地區的領先地位。





傳訊拓展新聞稿的CNA專屬頁面



通過此項合作，傳訊拓展成爲新加坡主流新聞平台的首家內容合作伙伴，也是唯一能在兩大傳媒集團旗下財經電台與新聞平台同步實現保證線上報道的全球通訊社。



此項合作爲公關傳播專業人士搭建了直通新加坡頂級媒體的渠道，顯著提升其新聞內容在新加坡、東南亞、東盟及亞太地區的傳播廣度與影響力。



根據路透研究院最新研究顯示，該新聞平台是新加坡使用率最高的在線新聞源，周觸達率達47%，同時位列該國兩大最受信任新聞媒體之一。*



傳訊拓展創始人兼首席執行官郭妙娥表示：「作爲公關行業與媒體的倡導者，我們深感榮幸能與兩大傳媒集團達成合作，併成爲該新聞平台的首家通訊內容合作伙伴。我們的傳播解決方案助力新加坡公關從業者精準觸達記者編輯羣體，獲得媒體報道，建立媒體關係，並提供多維度的發布後數據報告，內含深度數據洞察與新聞稿發佈輿情報告。」



在人工智能時代，傳訊拓展獨有的保證線上報道機制覆蓋亞太、北美、歐洲、中東、非洲及拉美地區的權威新聞媒體，使企業在人工智能(AI)搜索、搜索引擎優化及地域定向傳播中獲得顯著優勢。合作媒體網絡涵蓋從地方性、區域性到全球級的各類媒體平台。



發言人補充道：「在真實可信的新聞網站上進行保證線上報道，使人工智能(AI)模型能精準抓取您的內容並將其納入搜索結果——隨着越來越多人使用人工智能(AI)進行搜索，這對構建品牌信任至關重要。保證線上報道形式還讓傳播者能夠有效掌控敘事方向，這使得新聞稿與公關專業人士的價值比以往任何時候都更加凸顯。」



與兩大傳媒集團的合作進一步鞏固了傳訊拓展作爲亞太乃至全球公關從業者、傳播專家、媒體機構及品牌方首選信賴合作伙伴的地位。



關於傳訊拓展

傳訊拓展是亞太地區首家全球通訊社，始終致力於成爲媒體、公關傳播專業人士、企業及政府機構遍布全球的可靠合作伙伴。



自2009年基於對公關行業的熱忱而創立以來，傳訊拓展運用新一代技術重新定義新聞稿發布領域，以傳播解決方案爲客戶構建品牌資產與信任體系。



憑藉精心構建的20萬名編輯記者網絡、7萬多家媒體機構及遍布40多種語言的1500家媒體合作伙伴，傳訊拓展成爲唯一能提供權威媒體網站保證線上報道的通訊社，爲數字搜索引擎優化與人工智能搜索提供強大傳播助力。



總部設於香港，並在中國內地、新加坡、日本、馬來西亞、泰國、越南及台灣地區設立辦事處，傳訊拓展的全球新聞稿發布網絡覆蓋亞太與東南亞、北美與拉美、歐洲與英國、中東與海灣地區以及非洲。



瞭解更多服務詳情與網絡資源，請訪問

www.media-outreach.com







