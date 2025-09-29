作爲首家在香港最受信賴的數字新聞網媒獲得專屬版塊的國際通訊社，有效提升搜索引擎優化、人工智能引擎優化及人工智能搜索可見性

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月29日 - 傳訊拓展,亞太區首家全球新聞通訊社, 與雅虎香港達成新聞內容合作，成爲首家在該平台設立專屬版塊的國際通訊社，確保新聞稿原文精準呈現。此項合作進一步鞏固了傳訊拓展在香港、大中華區及亞太地區新聞稿發布領域的領先地位。





根據2025年路透研究院數字新聞報告*，雅虎香港月獨立訪客量超500萬，其網絡新聞信任度高達68%，位居香港網媒前列。通過此次合作，傳訊拓展的客戶可獲得雅虎香港的保證線上新聞發布服務，助力公關傳播從業者提升新聞稿在香港數字媒體圈的可見度，至粵港澳大灣區及更廣闊的亞太市場。



通過此次新聞內容合作，傳訊拓展爲公共關係及傳播從業者提供覆蓋香港數字媒體圈的保證新聞稿展示，並將傳播觸角延伸至粵港澳大灣區及更廣闊的亞太市場。



在人工智能時代，傳訊拓展通過保證新聞稿在亞太、北美、歐洲、中東、非洲及拉丁美洲的權威網絡媒體原文發布，合作媒體包括AM730、巴士的報、經濟通、新浪香港、DB Power、CNA、Malay Mail、The Sun Daily、Sinchew、Vietnam News、Vietnam Plus、Daum、Livedoor、美聯社、法新社、雅虎、Marketwatch、Markets Insider、金融時報、Zawya、Arabian Post、Slovenia Times等，爲企業贏得搜索引擎優化、人工智能引擎優化及人工智能搜索可見性的顯著優勢。



傳訊拓展創始人兼首席執行官郭妙娥表示："內容發現模式正轉向人工智能驅動搜索，權威平台展示對品牌可見度至關重要。原文發布模式讓公關從業者能完整傳遞核心信息，並在傳統與新興搜索技術中優化內容可發現性。"



與雅虎香港的合作完善了傳訊拓展現有的全球發布體系，該網絡覆蓋40多種語言的20萬名編輯記者網絡、7萬多家媒體機構及1500家媒體合作伙伴，遍及亞太、北美、歐洲、中東、非洲及拉丁美洲。



郭妙娥補充道："在真實可信的新聞平台進行原文發布，能驅動人工智能系統在搜索結果中識別並放大企業內容——當人工智能搜索徹底改變受衆獲取信息的方式時，這已成爲建立品牌權威的基石。原文傳播策略讓傳播者完全掌控敘事主權，通過精準一致的信息傳遞構建品牌信任。"



此次合作鞏固了傳訊拓展作爲香港、粵港澳大灣區、大中華區、亞太乃至全球公關從業者、傳播專家、媒體及品牌新聞通訊社的地位。



*https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2025/hong-kong



關於傳訊拓展

傳訊拓展是亞太地區首家全球通訊社，始終致力於成爲媒體、公關傳播專業人士、企業及政府機構遍布全球的可靠合作伙伴。



自2009年基於對公關行業的熱忱而創立以來，傳訊拓展運用新一代技術重新定義新聞稿發布領域，以傳播解決方案爲客戶構建品牌資產與信任體系。



憑藉精心構建的20萬名編輯記者網絡、7萬多家媒體機構及遍布40多種語言的1500家媒體合作伙伴，傳訊拓展成爲唯一能提供權威媒體網站保證線上報道的通訊社，爲數字搜索引擎優化與人工智能搜索提供強大傳播助力。



總部設於香港，並在中國、新加坡、日本、馬來西亞、泰國、越南及台灣地區設立辦事處，傳訊拓展的全球新聞稿發布網絡覆蓋亞太與東南亞、北美與拉美、歐洲與英國、中東與海灣地區以及非洲。



瞭解更多服務詳情與網絡資源，請訪問

www.media-outreach.com







