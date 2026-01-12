跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
香港 – Media OutReach Newswire - 2026年1月12日 - 亞洲新聞聯盟 (ANN) 和 傳訊拓展建立企業新聞發布夥伴關係。此里程碑式合作意味著傳訊拓展成為唯一可保證在ANN新聞網站發布的新聞通訊社。
亞洲新聞聯盟成立於1999年，旨在透過亞洲記者推動亞洲新聞的報導，促進亞洲新聞傳播。這與傳訊拓展向亞太和全球記者及觀眾講述亞洲組織故事的目標契合。
作為亞洲領先的新聞媒體聯盟，亞洲新聞聯盟包含東南亞、東亞和南亞的20家領先媒體。
ANN 成員媒體
國家
The Daily Star
孟加拉
Kuensel
不丹
Borneo Bulletin
汶萊
The Phnom Penh Post
柬埔寨
China Daily
中國
The Japan News
日本
The Statesman
印度
The Jakarta Post
印尼
MYSinchew
馬來西亞
Vientiane Times
寮國
The Star
馬來西亞
gogo Mongolia
蒙古
ELEVEN Media Group
緬甸
The Kathmandu Post
尼泊爾
DAWN
巴基斯坦
INQUIRER.net
菲律賓
The Straits Times
新加坡
The Korea Herald
南韓
The Nation
泰國
Việt Nam News
越南
這次具有里程碑意義的企業新聞發布合作，標誌著傳訊拓展能顯著提升客戶在亞洲的傳播覆蓋與影響力，使新聞稿觸達亞太地區乃至全球的更廣泛的受眾，也證明了傳訊拓展與媒體間的獨特高水平的信任關係。
參與本次合作的20家會員媒體為其所在國家的領先出版機構，它們的共同參與，代表了對傳訊拓展專業能力與長期價值的高度認可與信任。
傳訊拓展創辦人兼執行長 Jennifer Kok表示，「我們很高興與亞洲新聞聯盟建立這一重要的夥伴關係，並深感自豪與榮幸。它不僅是亞洲領先的新聞媒體聯盟，聯盟成員也是各國領先的報刊，名聲卓絕。此夥伴關係助我們顯著提升客戶在亞洲乃至全球的傳播覆蓋影響力，進一步鞏固傳訊拓展作為亞太地區領先新聞通訊社提供商的市場地位。」
Jennifer還表示，「此我們成為唯一能夠保證在亞洲新聞聯盟成員媒體上發佈在線新聞的新聞專線。這將進一步加強客戶的線上曝光，助力SEO和AI搜索（GEO），並提升AI搜索排名與引用。」
她總結，「此外，亞洲新聞聯盟與傳訊拓展理念高度一致，雙方都致力於促進亞洲事務報道，向亞洲乃至世界講述亞洲企業的故事，可謂天作之合。」
傳訊拓展是唯一能保證在權威新聞媒體上發布新聞的新聞通訊社。在亞洲新聞聯盟這類可信度高、月度訪問人數上萬的權威新聞媒體上發布新聞能助力品牌曝光，不僅能夠顯著提升品牌曝光度，也有助於改善 AI 搜尋時代下的 SEO 與 GEO 表現，並提升主流大語言模型對品牌的引用與可見度。
與亞洲新聞聯盟的里程碑夥伴關係進一步鞏固了傳訊拓展亞太地區領先國際新聞專線的地位。 傳訊拓展為客戶提供亞太最大的新聞發佈網絡，以及亞太、汎亞和全球可靠新聞媒體上的曝光保障。
傳訊拓展的整體傳播解決方案幫助公關從業人士精準發布，直連記者，保障新聞媒體曝光，實現即時報道，並透過可量化的傳播報告，及時向高層展示ROI的公關活動報告。
關於傳訊拓展
傳訊拓展是亞太地區首個具有全球影響力的新聞通訊社，是媒體、公關專業人士、企業及政府機構於區內乃至於全球最值得信賴的合作夥伴。
自 2009 年成立以來，傳訊拓展致力推動公關行業，善用新一代科技，重新定義新聞稿的發佈與報告模式，結合數據洞察與活動情報，為公關專業人士提供最全面的傳訊解決方案。
傳訊拓展擁有龐大的全球網絡，涵蓋逾20萬名記者及編輯、超過 70,000 個媒體平台、1,500 家媒體夥伴合作並支援超過 40 種語言，是唯一保證新聞稿能逐字刊登於真實新聞網站的新聞通訊機構。其於真實媒體所發布的內容深受搜尋引擎與 AI 模型的信任，能強化 SEO 及 AI 搜尋 GEO 層面的能見度，並促使品牌更頻繁地出現在大型語言模型（LLMs）所生成的內容中。
總部設於香港，並於中國、新加坡、日本、馬來西亞、泰國、越南及台灣設有辦事處，其全球新聞發佈網絡遍及亞太地區、東南亞、美國、加拿大、南美及拉丁美洲、歐洲、中東及非洲。
如需進一步了解其服務內容、解決方案及發佈網絡，請瀏覽：
