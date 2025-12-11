傳高管與市監總局人員互毆 電商平台未回應

【on.cc東網專訊】周三（10日）網傳中國電商平台拼多多上海總部多名高管，毆打進駐公司突擊檢查的國家市場監督管理總局官員，該公司在當日美股開盤後跌逾2%，盤前交易中一度下跌逾3%。拼多多暫未公開回應消息。

網傳消息稱，國家市監總局官員上周三（3日）突然到拼多多上海總部監督檢查，拼多多高層翌日開會認為，這次檢查與該公司副總裁文學跳槽到小紅書有關，他曾任國家市監總局廣告司副司長。據說拼多多高層決定要盡快結束這次檢查，以免損害公司利益，當晚三名高管到市監總局在該公司的辦公室挑釁，最後引發毆鬥事件，雙方均報了警。

一個以中國科技行業人士為主的社交平台上，多名中國知名的科技「大V」也在討論此事。周三晚在多個中國網民使用的中資券商平台上，拼多多的討論區已被「互毆」傳聞洗版。

