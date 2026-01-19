傳黃碧嬌廣福收集災民意見 市民乾等1句鐘未見現身

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑奪命大火當中，曾擔任屋苑法團顧問的大埔區議員黃碧嬌被質疑有參與維修招標工作。而火災發生至今，鮮少公開露面的她有傳會於今早(19日)8時30分，現身廣福邨一間酒家，收集宏福災民意見。有市民到場打算向黃表達訴求，惟時至9時45分仍未見黃現身。而她位於廣福邨的辦事處亦未有開門。

黃碧嬌自宏福苑火災以來，甚少公開露面，僅曾於社區中心哽咽弔唁以及參與大埔區區議會會議，期間未曾公向與災民對話以及回應傳媒提問，對於火災的公開表態亦只有在社交平台上發文，要求廉政公署徹查現屆法團是否存在貪污瀆職，惟該貼文卻關閉留言功能，不許網民留言表達意見。

廣告 廣告

黃碧嬌原是上屆宏福苑法團顧問，當時曾在社交平台呼籲支持涉事舊法團成員留任，不過在新法團上任後便不再出任顧問一職。而大火後黃曾一度聲稱宏福苑不屬其議員職責覆蓋，但事後被揭其所屬大埔南選區正正包括宏福苑。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】