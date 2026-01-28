傳黄金交易平台爆雷逾百用戶維權 羅湖區政府介入

【on.cc東網專訊】國際黃金價格周三（28日）再創新高，不少投資人欣喜若狂。惟廣東省深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」近日被用戶指控爆雷，數百名用戶沒法提現或提取購買的金料，甚至有用戶前往該公司要求還錢，卻被警察及工作人員架離，據報多人受傷。羅湖區工作專班周三通報指，正督促企業履行主體責任。

深圳水貝珠寶交易市場是內地最大的黃金、白銀批發市場，接連發生多宗商家跑路而引發的維權事件。杰我睿珠寶有限公司上周被指做空白銀爆雷，據報涉款高達133億元人民幣（約150億港元），引發受害人擠兌。周一（26日）傳出有逾百名受害人聚集在該公司外維權，甚至有受害的孕婦在水貝市場陽台企圖跳樓。當局出動警察到場應對，開大巴將人群集中送到體育館。

廣告 廣告

據報道，杰我睿小程序有約15萬個註冊用戶，買賣金銀條或飾品可在該平台下單。有水貝黃金白銀批發商透露，杰我睿以高價回收黃金白銀為誘餌吸客，並挪用客戶資金做空白銀，包括水貝很多同行也是受害人，對水貝市場的信譽影響很大。杰我睿老闆張志騰周二（27日）回應稱，自己一定會處理此事，給大家一個交代；又稱自己「被做局」，強調「事情這麼大，我怎麼可能跑得了」。

羅湖區工作專班周三發布情況通報，提到近日工作掌握轄區企業深圳市杰我睿珠寶有限公司經營異常，引發關注。該區高度重視，第一時間組建工作專班介入，督促企業履行主體責任。通報又指，杰我睿負責人及相關核心管理人員目前均在崗，積極開展與投資人溝通、資產梳理和兌付等工作。針對投資人反映的訴求，工作專班正在核查；呼籲公眾理性對待網絡訊息，通過合法渠道投資，不信謠、不傳謠。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】