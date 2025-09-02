傳 HUAWEI FreeClip 2 本月底發佈，開放式夾耳機又上新階梯

文章來源：Qooah.com

消息源 @定焦數碼 稱，HUAWEI 新款開放式耳夾耳機 FreeClip 2（開發代號 Robin）預計在9月下旬正式推出。HUAWEI FreeClip 2 的外觀跟上一代相比可能變化不大，舒適性、音質、AI 功能等方面預計會有相應提升，但目前未有明確參數曝光。

作為參照，HUAWEI 首款開放式耳夾耳機 FreeClip 在2023年12月發佈，用戶只需要把耳機夾在耳朵上，不需要將耳機塞入耳道，就能使用相應功能，全天佩戴也不會耳朵疼，耳機支援自動左右識別。HUAWEI FreeClip 的造型十分特別，由舒適豆（Comfort Bean）、聲學球（Acoustic Ball）和C橋（C-bridge）組成。HUAWEI FreeClip 的香港起始售價為 HK$1399，到現在為止價格也維持得很好，官方現時最低價為 HK$1299元。

雖然現在很多廠商都發佈過相似的產品，但 HUAWEI FreeClip 還是屬於同類型體驗最好、最強的產品。