傳G95高速隧道油罐車爆炸 疑釀數十死傷毀逾20車

【on.cc東網專訊】內地網絡近日流傳一宗疑似重大交通事故，不少網民在短片平台發布影片，指北京七環高速首都環線G95都衙隧道上周三（17日）有油罐車爆炸，造成20多輛車損毀、隧道受損，並疑有人死傷。惟事隔近一周，內媒至今未有相關報道，官方亦未通報事件，引發關注。

網傳消息指，一輛油罐車在隧道內遭追撞後發生劇烈爆炸，火光瞬間吞噬隧道，現場濃煙密布，隧道結構疑受波及坍塌。爆炸過後現場一片狼藉，有車輛甚至被炸得支離破碎。周一（22日）有網民發文稱，事發在河北省保定市方向的都衙隧道內，事後造成隧道雙向封閉，車流回堵超過22小時，部分司機和乘客受困逾14小時。

另有消息稱，事故造成10人死亡、29人受傷，但相關數字未獲官方證實。在事發時途經都衙隧道的網民表示，當時發現前方嚴重塞車，車輛無法通行，期間聽到疑似爆炸聲，並看到煙霧瀰漫。前方有司機落車查看情況後，告訴他人確實發生爆炸，車龍後方司機隨後看到警車、救護車及清障車趕往現場。隧道附近的淶水縣醫院門診部工作人員表示，院方確實收治都衙隧道事故中的傷者。

