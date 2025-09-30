傳Lolly Talk財困半年冇糧出 成員更倒欠公司20萬

女團Lolly Talk成軍3年，由ViuTV節目《全民造星IV》8位參賽者組成，但一直以來人氣、成績不錯，更被視為另一女團COLLAR的勁敵。然而今日有傳媒報道，指傳8位成員已經有半年冇糧出，更倒欠公司20萬元，令Lolly Talk各成員求助無門。

Lolly Talk由8位《全民造星IV》參賽者組成，包括黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）、郭曉妍（Ah Yo）、鄭芷淇（Elka）及黃詠霖（阿蛋）。據指，原因是Lolly Talk的金主決定不再投資，加上團隊支出大，眾人入不敷支，每人更被通知倒欠公司20萬元。