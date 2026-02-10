傳PS6規格細節曝光！將搭載30GB GDDR7高速記憶體

雖然近期眾多傳聞都指出，微軟和索尼可能會因為 AI 熱潮，在記憶體供應鍊吃緊的狀況下，選擇延後下一世代的新主機。而最近關索尼（ Sony）下一代遊戲主機 PlayStation 6（PS6）的硬體規格傳聞已經曝光。

PS5 已經邁入第 6 年。（示意圖，圖源：Getty Images）

根據來自國外論壇 KeplerL2 的消息指出，PS6 在硬體架構上將會有非常大幅度的躍進，其中最引人注目的焦點在於記憶體規格的提升。爆料內容提到，PS6 有望採用高達 30GB 的 GDDR7 記憶體，比起目前 PS5 的 16GB GDDR6，在容量與速度上都有非常大的提升。

在核心運算效能方面，流出的規格表顯示 PS6 預計採用 3 奈米製程的 AMD Zen 6 架構 CPU，包含 8 個核心與專為作業系統設計的低功耗核心；GPU 則採用 AMD 客製化的 RDNA 5 架構，運算單元總數可能達到 54 組。預估能提供 34 到 40 TFlops 的運算能力，光線追蹤性能甚至可能達到 PS5 的 6 到 12 倍，並將支援 PSSR 等 AI 加速技術，以強化畫面表現。

除了家用主機外，消息也提到同樣傳聞已久的新款 PlayStation 掌機，據傳將搭載 24GB 的 LPDDR5X 記憶體，規格同樣相當驚人。假如上述的 30GB GDDR7 的配置屬實，這將為未來的遊戲開發提供更寬裕的空間，特別是在處理高解析度材質以及更複雜的 AI 運算上。不過目前這些資訊仍然屬於第三方爆料與推測，並沒有獲得索尼官方的證實。