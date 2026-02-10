傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒

台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。

具俊曄

近日，有台灣媒體透露，雖然具俊曄早已發文表示會放棄大S遺產，交由S媽處理，不過有傳S媽委託李靚蕾（王力宏前妻）離婚官司律師團隊協助處理遺產分配，而具俊曄亦有聘請律師團隊處理。對此，有台灣媒體向S媽查詢，S媽強調現時已視具俊曄為兒子，證明兩人關係良好，並指自己「痛恨打官司，勞民傷財」，否認相關傳言。

據台媒報道，徐熙娣（小S）亦對此有所回應，怒斥「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒」，強調具俊曄給了大S最純粹的愛，早已視具俊曄為家人，並指「我們只會守護他，絕不可能傷害他」。