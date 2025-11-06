傳TVB開價14K請萬能員工 求職者爆要求18K被嘲過奢華生活 過來人分享經歷。（示意圖，圖為韓國電影《上流寄生族》拍攝現場照片。）

在香港月薪1.8萬（18K）元就可以過奢華生活？有網民在社交平台發帖分享到TVB求職的經歷，報稱收到該公司的人力資源部的職員來電，詢問他要求薪金，樓主開價18至19K（月薪1.8至1.9萬元），惟對方表示未能給予，而該職位最高薪金是14K（1.4萬元）。

樓主指自己投身職場已7年，第一份工作月薪已有15K（1.5萬元），直指該職員說了一堆廢話，更表示「冇經驗xxx從頭學起xxx，如果你覺得話吖，呢個人工afford唔到你奢華生活嘅唔緊要照直講ok xxxxxxx」。但樓主指該職位不是請新人，而是14K請能做所有工作的萬能員工。

有網民示向TVB求職，要求月薪1.8至1.9萬元，但僅獲開會1.5萬元。（google地圖）

樓主聽到對方的說法後，不禁表示：「我想問，18k可以有幾奢華？」又指「做咗7年嘢你出14k，仲好意思gaslight（「煤氣燈效應」，指一種心理操控手法）人？ Fresh grad（新畢業）都低啦，呢個價，我15k係8年前fresh grad價，嗰時幾錢個飯？」。故他認為現時以14K請新人亦不合理，「根本生存唔到，你話要求小學畢業+一個禮拜返10個鐘就ok嘅」。

樓主直言知道自己的身價，「我就係堅持求職者都係揀緊僱主嘅人」，又稱如果主給予60k（6萬）元月薪，即是叫他黏鞋底都可以。而樓主則祝福在 TVB工作的人「成世過奢華生活啦下」。

帖文受到大量網民關注，更有人截圖轉載到其他社交平台，有網民報稱同樣去過TVB應徵，當時剛大學畢業，「人生第一次見工」，而他小時候夢想是在電視台工作，所以應徵做research writer（研究撰稿員），但面試時對方詢問「冇10k（1萬元）你得唔得？」。該網民表示自己「直接喊咗2滴眼淚出嚟 ，直接連眼淚覆佢：『唔得，我爸爸病咗，我要養家，所以唔好考慮，多謝你哋interview我。』」，又指當時感到夢想是那麼遠，感慨「唔係能力問題，係現實🫠」。

另有網民表示「上年我in《東張》，我開$18,000佢話可考慮，一次過過3關in哂3個部門，最後話$14,000-16,000左右，我話考慮下，之後搵到第2份工，佢地兩星期後打嚟話想我加入，佢話$18,000已接納⋯⋯當然唔知係未都有啲『打關係』，因為我講咗識邊個邊個，原來佢哋係老友嚟。」