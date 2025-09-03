債券拋售潮趨緩、投資人觀望美就業數據 歐股收漲

阿里巴巴整合咗佢本身已經有嘅線上零售電商龐大嘅用戶基礎，唔再局限喺餓了麼平台推送即時配送服務，而係用一種交叉銷售方式，推送即時零售配送服務比阿里電商生態圈嘅所有平台用戶，初步的確取得明顯成效。

Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前