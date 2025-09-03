債券拋售潮趨緩、投資人觀望美就業數據 歐股收漲

Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 18 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 1 天前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 1 天前
大摩瑞銀等投行齊聲唱好黃金 料減息後維持升勢
受投資人普遍預期聯儲局 (Fed) 本月中旬將減息，以及各國央行對黃金的持續強勁需求推動，紐約黃金期貨價格周二 (2 日) 漲破每盎司 3600 美元，創下歷史新高，黃金現貨價格也一路飆升突破每盎司 3,533 美元，同樣刷新歷史紀錄。黃金市場在經歷四個月橫盤整理後迎來突破性上漲，引發市場廣泛關注。鉅亨網 ・ 21 小時前
馬雲間接持股 雲峰金融大舉買進1萬枚以太幣
香港雲鋒金融公司周二 (2 日) 宣布，公司董事會已批准在公開市場購買以太幣作為儲備資產。截至公告發布，該公司已在公開市場累計買進 1 萬枚以太幣，總投資成本(含費用及開支達 4400 萬美元，資金來源於集團內部現金儲備，所購以太幣在財務報表中被列為投資資產。鉅亨網 ・ 12 小時前
巴菲特稱對卡夫亨氏分拆計劃感失望
卡夫亨氏(KHC.US)公布將分拆為兩家公司，當年有份促成其合併的股神巴菲特回應，對此感到失望。卡夫亨氏股價最新跌幅擴大至近7%。 巴菲特旗下巴郡持有卡夫亨氏27.5%的股份，為其最大股東，於2015年巴郡夥3G Capital推動卡夫亨氏的天價460億美元合併交易。巴菲特稱，合併並不是一個好主意，但認為拆分公司亦並不能解決其問題。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美股日誌｜英偉達失技術位大市兩連跌 金價再破頂
美股在9月首個交易日向下，三大指數連跌兩日，納斯達克指數跌幅一度超過1%，科技股拖累大市，英偉達連跌4個交易日，失守重要技術支持位；美國總統特朗普表示，暫時不升級對中國的關稅，因為談判正在進行，尾市大市稍為回順。美國以至全球債市大跌，美元轉漲。金價創新高，紐約即月期金一度首次升破3,600美元一盎司的水平。Yahoo財經 ・ 1 天前
金價走勢｜現貨金再破頂 今年累升35%勁過比特幣 即睇大行目標價【9月3日更新】
【9月3日更新】黃金價格持續走強，現貨金今日(3日)一度升穿每盎司3,540美元關口，再創新高，最新報3,539美元每盎司，升幅0.15%，而紐約期金更突破3,600美元關口，顯示資金持續流入黃金市場。 白銀價格同樣表現強勁，最新報每盎司40.84美元，穩站40美元以上水平，創下14年來新高。貴金屬市場整體呈現強am730 ・ 12 小時前
新世界否認獲大股東注資 傳鄭氏家族覓夥伴斥百億挽救
債台高築的新世界發展（0017.HK），傳出大股東鄭氏家族願意出手救助。彭博昨天引述知情人士稱，鄭氏家族正考慮最快今年底向新世界注資，願意出資規模約100億元，並正尋求能夠提供大致等額資金去換取股權的合作夥伴。不過，新世界昨晚發公告否認，稱未收到傳言中所指的任何注資方案，並已向控股股東查詢，確認不知悉任何須予以披露的內幕消息。信報財經新聞 ・ 2 天前
CFO財報解密│阿里美團競爭鹿死誰手？（Benny）
阿里巴巴整合咗佢本身已經有嘅線上零售電商龐大嘅用戶基礎，唔再局限喺餓了麼平台推送即時配送服務，而係用一種交叉銷售方式，推送即時零售配送服務比阿里電商生態圈嘅所有平台用戶，初步的確取得明顯成效。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
魚樂無窮│餐飲外賣成風 順豐同城增長潛力勁（唐牛）
公司與大型商超客戶的合作份額和收入持續提升，多個連鎖醫藥客戶訂單量突破新高等，均反映公司的全場景服務能力非常適應相關行業趨勢及客戶需求。截至6月底止過去12個月內，集團活躍商家規模達85萬，同比增長55%。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
跟不跟巴菲特？日本商社股價衝20年新高 散戶卻怕了
得巴菲特力挺的日本商社股價已漲至 20 年以來的最高點，這讓投資人陷入兩難，該加碼追捧，還是縮手觀望。市場開始議論，這波由巴菲特 5 年前投資引發的漲勢還有多少上漲空間。鉅亨網 ・ 17 小時前
聰心雅談│北水炒賽道跟風宜忌（何啟聰）
下半年我較看好機械人板塊，刻下宇樹科技剛公佈欲在第四季在A股市場上市，加上內地國策也力推人工智能與機械人，大家不妨留意在港上市的機械人股，會否見北水手影囤貨。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
美股日誌｜蘋果Alphabet爆升掩大市弱勢 金價坐火箭
美股三大指數個別發展，Google母公司Alphabet和蘋果兩股托起納斯達克指數，收市升近1%，道瓊斯指數則微跌。經濟數據欠佳，大市表現受限制。債市先跌後升，美國30年期債券息率一度升穿5厘。美元轉弱，金價順利歷史性升穿3,600美元水平。油價下跌，石油輸出國組織上月產量增加，有傳未來會討論進一步增產。Yahoo財經 ・ 44 分鐘前
大摩威爾森：美股上漲動能持續 把握逢低買入機會
美國股市在經歷連續 4 個月的強勁上漲後，多頭趨勢似乎將繼續延續。摩根士丹利策略師威爾森 (Michael Wilson) 對此深信不疑，他指出，隨著聯準會 (Fed) 的降息預期與企業獲利的穩健成長同步發生，市場將獲得進一步的動能鉅亨網 ・ 1 天前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 18 小時前
大行科工首日招股超購770倍
內地摺疊單車公司大行科工（2543.HK）昨天起招股，集資最多3.92億元。截至昨晚9時半，券商暫時借出302.15億元孖展，以公開發售集資額3920萬元計，相當於超額認購近770倍。信報財經新聞 ・ 2 天前
白銀衝破40關 今年跑贏黃金
美國周一為勞動節假期，美股休市。聯儲局減息預期升溫，貴金屬受捧，現貨白銀價格周一自2011年以來首次突破每盎斯40美元，高見40.7599美元，曾漲2.62%，現貨金價最多升1.22%至每盎斯3489.85美元，貼近4月的高位。信報財經新聞 ・ 2 天前
買金的7種方法 投資黃金無難度！
常聽到「買金保值」，投資黃金市場，雖然沒有利息收入，但亦被視為投資避險或分散風險的熱門方法，也可視為抵禦通脹的工具之一，能提高投資組合的穩定性。買金有很多方式、很多渠道，實金、紙黃金、黃金ETF等等，當中實金更有分金條、飾金、金幣等等，本文就同大家分享一下！Yahoo財經 ・ 18 小時前