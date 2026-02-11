僅隔一座橋！「西區門戶計畫」效應外溢三重

▲台北市「西區門戶計畫」持續推進，與北市通勤動線緊密的新北市三重區，近期則浮現買盤與租賃需求升溫的現象。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 台北市「西區門戶計畫」持續推進，以台北車站為核心，串聯雙子星、北門、台北郵局等重大建設，逐步形塑西區新市中心輪廓。相較於計畫核心區房市已受到高度關注，僅隔一座橋、與北市通勤動線緊密的新北市三重區，近期則浮現買盤與租賃需求升溫的現象。

信義房屋三重集美店主任吳易倫指出，三重長年透過忠孝橋、中興橋銜接台北車站與萬華、西門一帶，本就被納入北市西區的生活半徑。隨著西區門戶相關建設進入實質推進階段，靠近忠孝橋與中興橋一帶的物件，近期看屋與看租量均有成長。多數買方並非指名尋找「西區門戶」相關物件，而是以通勤時間與交通條件作為主要考量，例如能否快速過橋直達台北車站、是否能有效控制通勤時間。他表示，目前來店看屋的客群中，約有一半來自台北市，實際成交占比約三至四成，且呈現逐步提高趨勢。

價格條件上，依實際成交觀察，三重與大同區單價價差約每坪20~30萬元，與萬華區價差10~15萬元左右。以總價2,000至2,500萬元為例，在台北西區多半僅能選擇高齡老公寓或坪數較小的電梯小宅，在三重則有機會購入屋齡較新、室內空間更寬裕的電梯 2 至 3 房，對自住族群而言，同樣預算可換得較完整的居住條件。

交通條件仍是北市買方跨區置產的關鍵因素之一。吳易倫指出，三重公車路網可透過橋梁直達西門町與台北幹線，免轉乘的通勤特性受到不少通勤族青睞。軌道系統方面，市場多半第一時間聯想到中和新蘆線，但機場捷運一站即可抵達台北車站，對於特定習慣搭乘機捷的族群，一站進北車具備強大誘因。

生活機能也是支撐區域房市的重要條件。集美商圈周邊具備成熟商業機能、明星學區集美小學、運動中心、市場與超市等設施，便利性跟台北萬華、大同區沒什麼兩樣。吳易倫形容，對多數北市買方而言，選擇三重並非進入全新的生活圈，而更像是換個行政區住，但生活半徑不變，只要跨過那座橋，原本習慣的西區生活圈就在隔壁。

吳易倫建議，首購族可優先關注菜寮與三和路沿線、鄰近捷運站的中小坪數產品，總價相對友善，入手門檻較低；換屋族則可聚焦集美商圈，選擇離橋近、坪數較大或附車位的產品，以兼顧通勤效率與生活機能。目前集美商圈依屋齡不同，單價落在60萬至80萬元區間，仍是跨區買方評估台北西區以外選項時的重要比較帶。市場上詢問度較高的產品包括「翔譽雙子星」、「集美學」、「麗寶之星」等屋齡10年~20年之間的中大坪數的社區，公園景觀則有「左岸京站」、「亞昕昕悅灣」等選擇。

