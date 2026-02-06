僅2/5與會國簽規範AI軍事應用宣言 中美未加入

【on.cc東網專訊】軍事領域負責任人工智能峰會（REAIM）周四（5日）在西班牙拉科魯尼亞閉幕，原希望推動一份關於規範人工智能（AI）技術在戰爭中部署的治理宣言，但最終僅約五分之二與會國簽署，中美兩大軍事強國未有加入。

本屆峰會共有85國出席，當中只有35個國家簽署涉及AI的20項原則承諾，包括加拿大、德國、法國、英國、荷蘭、南韓、烏克蘭等。內容重申人類對AI武器的責任，鼓勵建立清晰的指揮控制鏈，以及在符合國家安全原則的情況下共享有關國家監督機制的資訊，亦強調風險評估、嚴格測試、培訓和教育操作軍事AI能力人員的重要性。

廣告 廣告

多名與會者和代表指出，美國與歐洲盟友關係緊張，加上未來數月和數年跨大西洋關係的不確定性，令一些國家對簽署聯合宣言猶豫不決。荷蘭國防大臣布雷克爾曼斯提到，中俄發展非常快，令他們急需在AI方面取得進展。他形容各國正陷入「囚徒困境」，一方面希望制定負責任的限制措施，避免AI武器失控，另一方面又不願比對手更受限。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】