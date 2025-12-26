從觀察樹木學到的35個人生智慧，《像樹那樣生活》超人氣療癒書本：唯有原原本本地接受過去，才能找回安寧｜誠品書店《閱見自己》

《像樹那樣生活》是韓國「樹醫師」禹鍾英所寫的一本科普兼心靈書，透過他40多年照顧樹木的經驗，整理出從樹身上學到的35個人生智慧。若對自然書寫、心靈成長、慢生活、環境與人生隱喻有興趣，這本書可以作為每天讀一小節、慢慢消化的生活陪伴讀物。

（ Getty Images ）

全書以不同樹種與樹的處境，對應人生情境，例如逆境中的堅持、懂得適時放下、在原地扎根等，讓讀者從自然觀照自己的生命課題。​禹鍾英透過看診行道樹、古樹的故事，談孤獨、等待、受傷與修復，文字溫柔但帶有清晰的價值判斷，如「每年即使再疲累也要開花結果」象徵持續行動與責任。

（Getty Images）

樹木，是自然界心胸寬厚的哲學家，最懂得生存的智者。身為「樹木醫生」的禹鍾英，以敬重之心和人性化的視角，解讀樹木在扎根之地兀自尋找幸福的姿態，讓人學會傾聽「樹說細語」。無論是數千年東白豆杉的堅韌，或是路邊小花園樹木的療癒，每棵樹都是獨特的生命導師。

「讀這本書就像散步林間似的，讓人感到心情平靜。默默地陪伴在我身邊，安慰著我，讀懂我心的文章。每當我悲傷、難過之際，我反覆地閱讀這本書。」

每棵樹木都是獨特的，在不同環境下有多變的反應，同時陪伴著聽懂樹木話語的有緣人，走過生命中的每個階段。以樹的特性對應人生課題，當中關於放下也有著一套的理解。「狠狠抖落全身的葉子，捨棄，是為了獲得更多陽光與水分，迎接春天到來。」樹教人狠心釋放多餘負荷，教人適時釋懷、換取新生。

（Getty Images）

關於低潮療癒，作者觀察樹木面對風暴斷枝或蟲害時，不抗拒現實，而是「原原本本」接納傷口，讓自然癒合過程展開，形成獨特樹瘤或疤痕，這些痕跡反而增添樹的美與韌性。「唯有原原本本地接受過去，才能找回安寧，從未能解開的人生心結中解脫。」人類常否認不如意，如失戀或失敗時，試圖掩蓋卻讓心結惡化；樹教人直視傷痛，讓時間轉化為內在力量來源，接納過去與不如意，才能解脫心結。

（Getty Images）

《像樹那樣生活》

作者｜禹鍾英

出版｜遠流

《像樹那樣生活》

