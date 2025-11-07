像裕美與林作這樣的愛情｜周靈山

林作被捕，裕美冷靜受訪。這讓我思考：當伴侶出事，究竟是怎樣的滋味？

很多人以為，這種時刻考驗的是愛情，但我看來不止於此。

先想想，選擇留下的伴侶，要面對別人的指指點點、承受「你們是一夥」的標籤，就連保釋伴侶被記者拍到，都會遭到揶揄「樣衰成咁真係物以類聚」。到底，留下來因為習慣了這個人在身邊，還是在看清所有事情之後，依然覺得對方值得？如果選擇離開，是否可以就這樣拋下一句「好人好者怎會惹官非」然後走先，待審完無罪才再續前緣？所以，這其實是對二人的關係、和對自己價值觀的一種考驗。

但以上，只是一般人的心臟。裕美白手建立事業多年，訓練有素。林作是她的伴侶，但也是一個獨立個體。他們有共同的世界，但她亦擁有自己的世界。在共同的世界裏，她陪他面對；在她自己的世界裏，則無需為誰留面子：就如她微笑冷靜的態度，並沒有「為了他」而閃閃縮縮，戴上墨鏡擺出拒絕回應的姿態。

以前我也以為：愛情就是「兩個人一條命」，互相依賴，讓對方成為全世界，遇事時搬出「同甘共苦」壓住自己。人長大了，始知這樣不健康，其實兩個人並肩而行，又各自保有完整的自己，才是真正成熟的愛情：不卑不亢，既柔軟又堅強。

（圖片來源：IG@jolamchok）

個人網站︰http://slimcook.hk

facebook︰http://www.facebook.com/lively.com.hk/

Instagram︰echow03

