BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
億都公佈2025/26財年中期業績 擁有人應佔溢利飈升至約12.18億港元
賦能各行各業 加速發展進程 引領AI算力新時代
財務摘要
港幣千元
截至9月30日止六個月
2025年
2024年
變動
收入
554,336
527,309
+5%
年內溢利
1,211,274
95,656
+1,166%
權益股東應佔溢利
1,218,089
97,079
+1,155%
每股盈利(港仙)
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - 億都(國際控股)有限公司(「億都」或「公司」；股份代號：259，連同其附屬公司「集團」) 公佈截至2025年9月30日止六個月(「期内」)之未經審核中期業績。
於期內，集團錄得綜合收入5.54億港元，較去年同期增加5.1%。集團的產品可分為液晶體顯示器(「LCDs」)、液晶體顯示器模組(「LCMs」)、電容式觸控面板模組(「CTPs」)及薄膜晶體管模組(「TFTs」)等主要類別。於回顧期內，來自銷售LCDs、LCMs、CTPs及TFTs的收入分別為8,810萬港元、1.82億港元、1.83億港元及7,200萬港元。
集團致力開發滿足市場需求的產品，同時擴大客戶基礎以確保銷售持續增長。為支持此目標，集團持續改進營運的各個方面，包括其CTPs相關設備，以應對CTPs應用日益增長的需求，CTPs對集團收入的貢獻正日益增加。CTPs銷售佔總收入的比例由2024/25財年上半年的24.1%增加至期內的32.9%。與此同時，隨著人工智能（「AI」）算力市場的快速發展，集團正積極擴展具有巨大長期潛力的AI算力及相關業務。
期內，毛利為約6,460萬港元，毛利率調整至11.7%，主要是由於AI算力及相關業務處於早期發展階段，相關固定成本較高所致。本公司擁有人應佔溢利大幅上升至約12.18億港元，主要歸因於按公允值計入損益之財務資產公允值變動之收益所致。每股基本盈利131.3港仙。董事議決不建議派發期内之中期股息。
談及集團的中期業績，億都主席方仁德先生表示：「回顧期內，全球格局複雜多變，持續的地緣政治緊張、競爭壓力不斷升高以及不斷演變的貿易政策交織其中。面對重重挑戰，我們依然展現出堅韌與靈活，取得了穩健的業績，並進一步強化了我們創造可持續長期價值的決心。值得一提的是，我們的AI算力及相關業務在中國快速發展和擴張的AI市場中，處於發揮舉足輕重作用的有利地位。我們持續加大在AI算力及相關業務的投入，抓住AI算力市場持續發展的機遇並鞏固我們在該領域地位。」
集團通過香港算豐信息有限公司(「算豐」)運營AI算力及相關業務，持續鞏固在中國(尤其是於上海)高速發展的AI生態圈內之領先地位。期內，算豐組建了一支擁有卓越往績的高技能、經驗豐富的團隊，能夠提供從小型私有化部署到由數百台8卡服務器組成的大型公有雲環境的圖形處理單元(「GPU」)集群解決方案。算豐亦成功推出「豐收一號」，這是中國首批基於沐曦C500系列的國產GPU集群之一。「豐收一號」最大單一訓練任務(約1,800卡)整體穩定運行了超過6個月以上，是國內當前領先的多租戶靈活租用的公有雲國產算力集群之一。再者，算豐在整合中國領先的AI生態系統方面發揮了關鍵作用，並引領了從硬件到軟件，再到行業特定應用的全面整合，為客戶提供完整的AI基礎設施堆棧解決方案。
為加強集團對AI算力及相關領域的投入，集團於期內在中國進行了多項策略投資，其中包括投資人民幣1億元收購雲合智網(上海)技術有限公司約3.3%的股權、投資人民幣2,000萬元收購記憶張量(上海)科技有限公司約5.2%的股權，以及投資人民幣1,000萬元收購上海相風科技有限公司約10%的股權。
關於聯營公司的投資，蘇州清越光電科技股份有限公司(「蘇州清越」) ，其股份於上海證券交易所上市，集團分佔蘇州清越的虧損為約1,770萬港元。於2025年9月30日，集團持有蘇州清越126,345,600股股份，佔28.08%，市值達13億港元。
於2025年9月30日，集團持有南通江海電容器股份有限公司117,442,410股股份，其股份於深圳證券交易所上市，其公允價值約為39億港元，該等股份乃按公允值計入損益的財務資產列賬。
億都主席方仁德先生總結：「展望未來，我們將堅持優化我們的產品組合、提高生產效率及改善我們的客戶架構，以保持我們在顯示器市場的市場份額，同時探索我們產品在各產業的創新應用。隨著全球各行業加快採用AI技術，從自主系統到生成式技術等領域對先進計算基礎設施的需求將持續激增，我們將投資具有最大發展潛力及可創造協同效應的科技公司，與之合作。憑藉我們已證明的實力、策略性投資以及強大的生態合作夥伴關係，我們致力把握該等機遇，推動創新，並鞏固我們在這一變革性領域的領導地位，我們對自身實現可持續增長，並為股東創造長期價值充滿信心。」
Hashtag: #Yeebo
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於億都(國際控股)有限公司：
億都(國際控股)有限公司創立於1988年，是一家多元化的電子零部件公司，擁有廣泛的全球業務佈局，市場地位穩固。公司的核心業務涵蓋平板顯示器、OLED技術和電容器，覆蓋廣泛的工業和消費應用領域。億都總部位於香港，並於中國廣東省和江蘇省營運主要生產基地。憑藉全球銷售網絡，億都能夠為全球客戶提供本地化的服務和支援。
為配合長期戰略發展願景，億都憑藉其堅實的運營基礎，積極拓展AI算力及相關領域。此舉體現了集團對創新及技術升級的承諾，矢志將億都打造為中國及香港快速發展的AI行業中領先及具影響力的一員。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
英偉達狂飆變跳水 「應收帳款」嚇壞市場
人工智慧 (AI) 巨頭英偉達 (NVDA) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管英偉達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。鉅亨網 ・ 4 小時前
美股日誌｜大市先揚後急回 晶片AI股全紅一股卻逆市飈
美股大反轉，三大指數先升後跌，總市值蒸發2萬億美元，道瓊斯指數在早市曾升近800點，但中午轉跌，收市跌近400點，高低波幅達1,100點，納斯達克指數跌逾2%收市。稱為「恐慌指數」的VIX升至28點以上。英偉達股價先升後回，拖累整個科技行業以至三大指數表現。美國聯邦政府恢復營運後，首批官方數據出爐，數字好過預期，市場的減息預期進一步降溫，亦不利市況。Yahoo財經 ・ 3 小時前
港股火熱IPO「後遺症」顯現 年內還將面臨逾1900億港元解禁衝擊
【彭博】— 以寧德時代、恆瑞醫藥為代表的一批公司在今年年底前面臨限售港股集中解禁，給近期走勢出現疲態的香港股市再添新的壓力。Bloomberg ・ 1 天前
「拋售日本」才正開始？高市政策恐引爆三殺 日元指向160、股債警鈴大作
日本首相高市早苗正面臨上任以來的首次重大市場考驗，當局即將在周五 (21 日) 宣布的刺激計劃引發市場不安情緒，有可能破壞她當選後點燃的股市上漲行情。 市場擔憂高市早苗的支出計畫會加劇日本的財政困境，導致政府公債價格暴跌，日元疲軟的局面也進一步惡化，日元匯率已進一步跌入潛在干預鉅亨網 ・ 22 小時前
小米(01810.HK)續跌3%創逾七個月低 摩通估抄底時機未到
小米-W(01810.HK)業績公布後弱勢未止，繼上日(19日)大成交跌4.8%後，今早(20日)輕微低開後跌幅擴大，最低見37.3元創今年4月以來逾七個月低。現報37.54元，跌3.3%，成交2.05億股，涉資77.7億元。 小米前日(18日)收市後公布第三季業績，以非國際財務報告準則(non-IFRS)計，第三季經調整淨利潤按年增80.9%至113.11億元人民幣(下同)，創歷史新高，且表現優於本網綜合15間券商預測介乎95.1億至105.57億上限。季內，小米汽車業務首次錄得季度盈利，利潤約為7億元。 摩通指，小米股價過去六個月明顯跑輸恒生科技指數，主要由於核心盈利增長放緩，以及市場對新能源車的情緒轉為悲觀，認為目前抄底小米的時機未到，需等待市場對核心業務盈利預期進一步下調，摩通對其目標價由50港元降至45港元，評級「中性」。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
日元貶太兇 日本央行委員暗示12月將升息
日本央行政策委員會審議委員小枝淳子暗示，最快下個月就可能升息，原因是日元跌至近 10 個月低點後，利率「正常化」勢在必行。 小枝淳子 20 日在日本北部新潟向當地企業領袖演講時表示：「鑒於實質利率遠低於正常水準的情況下，我認為央行需要推進利率正常化。」 市場普遍鉅亨網 ・ 21 小時前
港股IPO｜28股陸續解禁 規模達1900億元 寧德時代H股挫近8%
港股近期面臨多項不確定因素，其中之一便是多達28隻股份的禁售期陸續結束，其中寧德時代（3750）、醫藥龍頭恒瑞...BossMind ・ 18 小時前
比特幣墜入熊市 幣圈大老揭穿真兇：美元流動性緊縮
資深市場分析師、加密貨幣交易所 BitMEX 前執行長亞瑟 · 海耶斯（Arthur Hayes）表示，比特幣近期價格的劇烈下跌，本質上源自於全球美元流動性的收緊，而非政府支持減弱或機構看漲情緒消退等市場因素。 亞洲時段 18 日比特幣一度跌破 9 萬美元關卡，創下七個月新低，鉅亨網 ・ 1 天前
《美股》道指蒸發逾700點升幅後倒跌270點 納指挫1% AI股再遭拋售
美股午市隨英偉達(NVDA.US)走勢急轉直下，道指早段717點的升幅全數蒸發，並轉跌約270點或0.6%；納指亦下跌230點或1%；標普500指數跌0.7%。 AI股再受沽壓，績優的英偉達曾漲超過6%，隨即迅速回落，最新跌近2%。AMD(AMD.US)跌逾5%。甲骨文(ORCL.US)跌約4%。 特斯拉(TSLA.US)、Alphabet(GOOG.US)升幅縮至不足1%，蘋果(AAPL.US)好淡爭持。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
《績後》一文綜合大行於小米(01810.HK)公布季績後最新評級、目標價及觀點
小米集團－Ｗ(01810.HK)今日低開1.91%，其後跌幅擴大，盤中曾低見38.22元一度下挫6.3%，最新報39.02元下滑4.3%，成交額93億元。多間券商於公布業績後下調其目標價，小米股價一度跌幅擴大至逾6%。AASTOCKS ・ 1 天前
大茶飯│恒指的死亡筆記又來了（青冰）
恒指公司在9月納入泡泡瑪特（9992）後，股價在兩個零月已累跌35%，非常嚇人，不禁令人慨嘆一聲，恒指公司的死亡筆記果然係勁，連今年曾暴升280%的股王也要跪低。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
曾淵滄專欄│趁市場調整 整理投資組合（曾淵滄）
過去一段日子，投資者強攻26000點，試了3次才站穩，本以為26000點可以由阻力位轉變成支持位，可惜做不到。但是，近日恒指的調整的確是在沒有甚麼特別不利的情況下出現，是純粹受美股所累，因此也不好從看好轉為看淡。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
《藍籌》領展(00823.HK)中期每基金單位分派126.88仙 按年跌5.9%
領展房產基金(00823.HK)公布截至今年9月底止中期業績，可分派總額按年下降5.6%至32.83億元，每基金單位分派按年下降5.9%至126.88仙。於今年9月30日，淨負債比率為22.5%，而3月底為21.5%。AASTOCKS ・ 21 小時前
澳博收購｜澳博斥17.5億元向梁安琪收購凱旋門酒店 並安排償還工行貸款
澳博（880） 宣佈，附屬公司SJM及澳娛綜合與梁安琪旗下Goldarch Holdings Li...BossMind ・ 14 小時前
圓匯續弱 每百日圓兌港元見4.96算 美元上揚
日本財務大臣片山皋月周三會見了日本央行行長植田和男，日本新政府正在密切關注市場動態，日圓跌至10個月以來的最低。美元兌日圓升至157.1，每百日圓兌港元見4.96算。AASTOCKS ・ 1 天前
比特幣大跌引發連鎖反應 貝萊德旗下ETF遭遇創紀錄資金贖回
【彭博】-- 投資者從貝萊德旗下iShares比特幣信託撤資逾5億美元，創下該基金成立以來單日最大資金流出紀錄，使本已信心不足的數字資產市場再遭重擊。彭博匯總數據顯示，周二該交易所交易基金資金淨流出5.23億美元，連續第五日出現淨贖回，且創下歷史最高紀錄。比特幣價格自10月創下的歷史高點已下跌近30%，周二跌至4月以來最低點。截至周三紐約時間6:22，比特幣小幅回升至91,628美元左右，此前一日曾跌至89,232美元低點。全球最大加密貨幣及整個加密貨幣市場尚未從10月10日的暴跌中恢復。以太幣周三基本持平，而XRP、Cardano和狗狗幣均下跌1%至3%。比特幣周二跌破關鍵價位，導致12支美國現貨比特幣ETF的投資者集體蒙受損失。這些基金11月迄今已遭遇逾30億美元資金流出，其中IBIT單支基金就流出近20億美元。貝萊德暫未回應置評請求。推薦閱讀：89,600美元關口被擊穿 比特幣ETF投資者陷入虧損作為最大的現貨比特幣ETF，IBIT自2024年1月推出以來廣受投資者追捧。該基金今年已吸納近260億美元資金，資產規模超過720億美元。近期該基金持續出現資金流出被視為看跌信號。原文標Bloomberg ・ 1 天前
《市評》恒指「四連跌」 小米績後挫逾4% 油股金股揚
港股今日反覆下跌。市場觀望英偉達(NVDA.US)稍後將公布季績及美國9月農就業數據，美股道指隔晚跌1.1%、納指走低1.2%，撰文之時，美國2年期債券孳息跌至3.577%，美國10年期債券孳息升至4.121%，美匯指數升至99.69。道指期貨最新跌41點或0.09%，納指期貨最新跌6點或0.03%。上證綜指今日升6點或0.18%或收3,946點，深證成指微跌0.4點，滬深兩市成交額共1.73萬億元人民幣。 港股先升後回，恒指高開24點，初段升115點見26,045點後再度向下，午後曾跌187點一度低見25,742點，全日跌99點或0.4%，收25,830點，連跌四日(累跌1,242點或4.6%)；國指全日跌23點或0.26%，收9,151點；恒生科技指數跌38點或0.7%，收5,606點。大市全日成交總額2,114.26億元。北水交易總成交額839.46億元，而南向資金今日淨流入65.91億元(上交易日淨流入74.66億元)，連續三個交易日淨流入金額按日下滑。 盈富基金(02800.HK)跌0.3%收25.98元，成交額171.91億元，南方恒生科技(03033.HK)下滑0.6%，AASTOCKS ・ 1 天前
《績後》一文綜合券商於快手(01024.HK)公布季績後最新評級、目標價及觀點
快手-W(01024.HK)昨日(19日)收市後公布第三季業績，今早(20日)股價造好，半日上揚1.8%收64.65元。里昂發表報告表示，快手季績超預期，收入及調整淨利潤各較預測高1%及3%。推廣及可靈AI收入帶來正面驚喜。中國推廣收入按年增長加速至16%，受流量、廣告負荷及匹配效率提升帶動。可靈AI收入超過3億元人民幣，並上調全年目標至10億元人民幣。可靈AI 2.5 Turbo文字/圖像轉影片功能推出後表現穩定，並吸引更多對商業客戶。該行預測公司第四季收入及調整淨利潤按年增長10%及16%，其中推廣收入料按年升12%至13%，可靈AI收入料為3.5億至4億元人民幣。該行維持對快手「跑贏大市」評級及目標價83元。 快手昨收市後公布今年第三季純利按年升37%至44.88億元人民幣；每股基本盈利1.05元人民幣。非國際財務報告會計準則經調整利潤淨額按年升26%至49.86億元人民幣，經調整淨利潤率14%；經調整EBITDA則增長37%至76.53億元人民幣。公司季度收入按年升14%至355.54億元人民幣，其中線上營銷服務收入按年升14%至201.02億元人民幣，直播業務收入按年升2.5AASTOCKS ・ 20 小時前
中國傳三招托樓市 內房股應聲彈 研降交易成本 業主享按揭貼息稅務回贈
內地樓市持續疲弱，市傳監管部門即將推出新一輪措施托市，彭博引述知情人士透露，有關舉措包括向新申請按揭貸款人士提供補貼，亦研究向按揭人士提供個人所得稅（income tax）回贈，以及減低購房交易成本的措施。信報財經新聞 ・ 6 小時前
領展(00823.HK)績後挫逾7% 上半財年每基金單位分派跌近6%
領展房產基金(00823.HK)中午公布上財年業績，午後股價急跌，低見38.52元，跌7.09%，現價39.02元，仍跌5.9%，暫成交額11.8億元。領展截至2025年9月30日止上半財年，可分派總額按年跌5.55%至32.83億元，每基金單位分派跌5.94%至126.88仙，虧損收窄至16.14億元。(ST)infocast ・ 18 小時前