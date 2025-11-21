億都公佈2025/26財年中期業績 擁有人應佔溢利飈升至約12.18億港元

賦能各行各業 加速發展進程 引領AI算力新時代

港幣千元

截至9月30日止六個月



2025年

2024年

(經重列)

變動

收入

554,336

527,309

+5%

年內溢利

1,211,274

95,656

+1,166%

權益股東應佔溢利

1,218,089

97,079

+1,155%

每股盈利(港仙)





131.3

130.9





10.5

10.5





+1,150%

+1,147%



香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - 億都(國際控股)有限公司(「億都」或「公司」；股份代號：259，連同其附屬公司「集團」) 公佈截至2025年9月30日止六個月(「期内」)之未經審核中期業績。



於期內，集團錄得綜合收入5.54億港元，較去年同期增加5.1%。集團的產品可分為液晶體顯示器(「LCDs」)、液晶體顯示器模組(「LCMs」)、電容式觸控面板模組(「CTPs」)及薄膜晶體管模組(「TFTs」)等主要類別。於回顧期內，來自銷售LCDs、LCMs、CTPs及TFTs的收入分別為8,810萬港元、1.82億港元、1.83億港元及7,200萬港元。



集團致力開發滿足市場需求的產品，同時擴大客戶基礎以確保銷售持續增長。為支持此目標，集團持續改進營運的各個方面，包括其CTPs相關設備，以應對CTPs應用日益增長的需求，CTPs對集團收入的貢獻正日益增加。CTPs銷售佔總收入的比例由2024/25財年上半年的24.1%增加至期內的32.9%。與此同時，隨著人工智能（「AI」）算力市場的快速發展，集團正積極擴展具有巨大長期潛力的AI算力及相關業務。



期內，毛利為約6,460萬港元，毛利率調整至11.7%，主要是由於AI算力及相關業務處於早期發展階段，相關固定成本較高所致。本公司擁有人應佔溢利大幅上升至約12.18億港元，主要歸因於按公允值計入損益之財務資產公允值變動之收益所致。每股基本盈利131.3港仙。董事議決不建議派發期内之中期股息。



談及集團的中期業績，億都主席方仁德先生表示：「回顧期內，全球格局複雜多變，持續的地緣政治緊張、競爭壓力不斷升高以及不斷演變的貿易政策交織其中。面對重重挑戰，我們依然展現出堅韌與靈活，取得了穩健的業績，並進一步強化了我們創造可持續長期價值的決心。值得一提的是，我們的AI算力及相關業務在中國快速發展和擴張的AI市場中，處於發揮舉足輕重作用的有利地位。我們持續加大在AI算力及相關業務的投入，抓住AI算力市場持續發展的機遇並鞏固我們在該領域地位。」



集團通過香港算豐信息有限公司(「算豐」)運營AI算力及相關業務，持續鞏固在中國(尤其是於上海)高速發展的AI生態圈內之領先地位。期內，算豐組建了一支擁有卓越往績的高技能、經驗豐富的團隊，能夠提供從小型私有化部署到由數百台8卡服務器組成的大型公有雲環境的圖形處理單元(「GPU」)集群解決方案。算豐亦成功推出「豐收一號」，這是中國首批基於沐曦C500系列的國產GPU集群之一。「豐收一號」最大單一訓練任務(約1,800卡)整體穩定運行了超過6個月以上，是國內當前領先的多租戶靈活租用的公有雲國產算力集群之一。再者，算豐在整合中國領先的AI生態系統方面發揮了關鍵作用，並引領了從硬件到軟件，再到行業特定應用的全面整合，為客戶提供完整的AI基礎設施堆棧解決方案。



為加強集團對AI算力及相關領域的投入，集團於期內在中國進行了多項策略投資，其中包括投資人民幣1億元收購雲合智網(上海)技術有限公司約3.3%的股權、投資人民幣2,000萬元收購記憶張量(上海)科技有限公司約5.2%的股權，以及投資人民幣1,000萬元收購上海相風科技有限公司約10%的股權。



關於聯營公司的投資，蘇州清越光電科技股份有限公司(「蘇州清越」) ，其股份於上海證券交易所上市，集團分佔蘇州清越的虧損為約1,770萬港元。於2025年9月30日，集團持有蘇州清越126,345,600股股份，佔28.08%，市值達13億港元。



於2025年9月30日，集團持有南通江海電容器股份有限公司117,442,410股股份，其股份於深圳證券交易所上市，其公允價值約為39億港元，該等股份乃按公允值計入損益的財務資產列賬。



億都主席方仁德先生總結：「展望未來，我們將堅持優化我們的產品組合、提高生產效率及改善我們的客戶架構，以保持我們在顯示器市場的市場份額，同時探索我們產品在各產業的創新應用。隨著全球各行業加快採用AI技術，從自主系統到生成式技術等領域對先進計算基礎設施的需求將持續激增，我們將投資具有最大發展潛力及可創造協同效應的科技公司，與之合作。憑藉我們已證明的實力、策略性投資以及強大的生態合作夥伴關係，我們致力把握該等機遇，推動創新，並鞏固我們在這一變革性領域的領導地位，我們對自身實現可持續增長，並為股東創造長期價值充滿信心。」





關於億都(國際控股)有限公司：

億都(國際控股)有限公司創立於1988年，是一家多元化的電子零部件公司，擁有廣泛的全球業務佈局，市場地位穩固。公司的核心業務涵蓋平板顯示器、OLED技術和電容器，覆蓋廣泛的工業和消費應用領域。億都總部位於香港，並於中國廣東省和江蘇省營運主要生產基地。憑藉全球銷售網絡，億都能夠為全球客戶提供本地化的服務和支援。



為配合長期戰略發展願景，億都憑藉其堅實的運營基礎，積極拓展AI算力及相關領域。此舉體現了集團對創新及技術升級的承諾，矢志將億都打造為中國及香港快速發展的AI行業中領先及具影響力的一員。







