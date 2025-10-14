優化立會大樓軟硬件設施 建綠色議會 主席：上年度用紙量減17%

【on.cc東網專訊】立法會行政管理委員會(行管會)前日舉行了本年度任期亦是本屆立法會會期中止前的最後一次會議。身兼行管會主席的立法會主席梁君彥指在多個部門及秘書處緊密協作，優化綜合大樓多個範疇的軟硬件建設，包括綜合大樓擴建工程提早約6個月完成、建立綠色議會及運用人工智能(AI)，推動立法會的運作及秘書處服務提質增效。

梁君彥今日(14日)在社交平台貼文，除指綜合大樓擴建工程能安全穩妥地提早約6個月完成，令全體職員得以史無前例地在「同在屋檐下」工作外，行管會亦大力支持秘書處增加或優化綜合大樓設施，以應付本屆議員數目增至90位的需要，並有助立法會及議員舉辦更多活動，加強與社會各界溝通交流。

他指單是今屆立法會，因應大樓老化及運作需要，在行管會的督導下，秘書處在綜合大樓完成了至少40項主要設施優化工程，包括) 優化會議廳前廳的室內設計和裝置、 提升公眾教育設施，特別是擴大並優化兒童學習室和教育活動室、改革圖書館布局並優化策展設施，以吸引更多學生及訪客參觀； 因應極端天氣愈來愈常見，清除大樓多個長期存在的漏水/滲水黑點，並在多個關鍵設施範圍加設防水/擋水設施等

行管會非常支持立法會在應用人工智能方面走得快、走得前。除了支持秘書處不斷提升「智識聽」智慧謄錄系統的效能，行管會亦支持為立法會建立人工智能管治政策框架，制訂適當使用AI的原則、規範及指引，提升工作效率及服務質素之餘，確保安全、有效及負責任地使用AI技術。

在建立「綠色議會」方面，包括將綜合大樓地下停車場約三分之一車位加裝電動車充電設施，鼓勵大樓使用者使用環保電動車。此外，大樓上年度用紙量減少多達17%，而本年度廢紙回收量更大增約86%；金屬、塑膠、玻璃及充電電池回收量亦顯著提升。

